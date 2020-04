Pengen vælter ind på danskernes konti fredag morgen. 3,4 millioner danskere får penge tilbager i skat, og det samlede beløb, der kommer tilbage, er endnu højere end i 2019.

Her fik danskerne samlet set 16,2 milliarder kroner tilbage. I år er det tal steget til 17,2 milliarder. Det betyder, at dem, der får penge tilbage, gennemsnitligt står til at få 5.179 kroner udbetalt.

Det skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Og der er forskel på, hvor flest får penge udbetalt.

I Region Hovedstaden er får 1.050.636 borgere i gennemsnit 5.663 kroner tilbage i skat.

I Region Midtjylland får 764.903 borger i gennemsnit 5.001 kroner tilbage i skat.

I Region Syddanmark får 720.657 borgere i gennemsnit 4.857 kroner tilbage i skat.

I Region Nordjylland får 347.170 borgere i gennemsnit 5.037 kroner tilbage i skat.

I Region Sjælland får 470.253 borgere i gennemsnit 4.983 kroner tilbage i skat.

