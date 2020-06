Der er store forskelle på, hvordan de største danske forsikringsselskaber dækker danske turister, der er kommet i økonomisk klemme på grund af regeringens slingrekurs i rejsevejledninger.

Mange turister har problemer med at få penge retur fra rejse- og flyselskaber.

Og fordi regeringen fra lørdag ikke længere fraråder rejser til stort set hele Europa, bliver det sværere at få rejseforsikringen til at dække.

For nogle forsikringer dækker kun, hvis myndighederne fraråder rejser til destinationen på afrejsetidspunktet.

Udenrigsminister Jeppe Kofod meddelte 29. maj, at man frarådede rejser til alle lande på nær Tyskland, Norge og Island frem til 31. august.

Alle lande på nær de tre blev derved kategoriseret som orange lande. Det fik tusindvis af danske turister til at aflyse sommerrejsen.

Fra lørdag fraråder myndighederne ikke længere at rejse til stort set hele Europa, som altså nu går fra orange til gule lande.

Irland, Malta, Rumænien, Storbritannien, Sverige og Portugal er dog fortsat orange lande - karantænelande.

Hos Alm. Brand har man valgt at hjælpe kunderne ved at dække alle afbestillinger i den periode, hvor myndighederne frarådede rejser til udlandet – det vil sige frem til 18. juni.

Og selskabet har ifølge skadedirektør Brian Wahl Olsen haft over 500 kunder, som har haft problemer med at få penge retur fra flyselskaber.

»Selskaberne siger enten, at du ikke kan få pengene, eller at du kan få en voucher til at bruge på et andet tidspunkt. Så vi dækker flybilletterne, og så tager vi slagsmålet med flyselskabet senere. Der er 500 kunder, der har benyttet sig af det indtil videre,« siger han.

Eftersom langt færre danskere rejser ud i verden i år, vil forsikringsselskaberne spare store summer, forklarer han.

»Derfor har vi valgt at gå ind og hjælpe kunderne med det her i stedet for.«

Dårligere hjælp hos Tryg

Til gengæld er man værre stillet, hvis man har rejseforsikring hos Tryg.

Her vil man lige som Alm. Brand også hjælpe, hvis kunden i perioden 29. maj - 18. juni har henvendt sig og fået tilsagn om en afbestillingsdækning – men Tryg vil i modsætning til Alm. Brand ikke dække udgifter til fly.

Tryg dækker derimod udgifter, som kunden ikke i forvejen har ret til at få refunderet fra rejseudbyderen. Fly- og pakkerejser skal fortsat dækkes af flyselskab og rejsebureau, skriver Tryg i en mail.

Endnu dårligere hjælp hos Codan

I modsætning til Alm. Brand og Tryg er der ingen hjælp at hente, hvis kunden selv har aflyst sin rejse i perioden op til 18. juni.

»Hvis kunden positivt selv har valgt at annullere sin rejse, er det et valg, kunden selv har truffet, og der vil derfor ikke være dækning,« oplyser Codan.

»Dette gælder for lande eller områder, som Udenrigsministeriet ikke fraråder indrejse til.«