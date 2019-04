Der kan være hundreder og måske endda tusinder af kroner at spare om året, hvis du sætter dig grundigt ind i tingene, før du køber et bredbåndsabonnement, der kan bruges på farten.

Det viser en omfattende gennemgang af 17 udvalgte internetudbydere, som B.T. har foretaget.

»Selvom markedet for mobilt bredbånd har buldret derudaf de seneste år og er blevet markant bedre og større, så er det stadigvæk en jungle at finde rundt i,« siger Torben Rune, teleanalytiker ved rådgivningsvirksomheden Netplan:

»Man kan virkelig gøre sig selv en stor tjeneste ved at sætte sig ind i de her ting, før man tegner abonnement - og alt efter behov kan der også være penge at hente.«

B.T. har gennemgået to slags abonnementer til mobilt bredbånd.

Det ene er selskabernes billigste løsning med minimum 10 GB data, hvor du kan surfe på nettet til almindeligt brug. Derudover har B.T. gennemgået udbydernes allerstørste datapakker.

Gennemgangen afslører store forskelle i indhold og priser.

Hvis du for eksempel bruger alle gigabyte i din pakke hver måned, så har Oister den laveste pris pr. gigabyte i begge gennemgange. Her koster en gigabyte data fem til seks gange mindre, end hvis du abonnerer hos den udbyder, der tager mest per gigabyte.

Kæmpe forskel på de største løsninger

Hvis du til gengæld kun har brug for den datamængde, der er i de mindste pakker i sammenligningerne, kan du spare flere hundrede eller sågar tusinder af kroner om året ved eksempelvis at vælge Duka eller Telia i forhold til de selskaber, der har den dyreste abonnementspris.

»Det handler om at finde ud af, hvad man har af reelt behov. For det kan godt være, at der er rigtig meget data i en pakke, og det giver en lav pris per gigabyte, men det kræver altså også, at du bruger hele datapakken hver måned,« siger Torben Rune:

»Så i mange tilfælde vil man med fordel kunne vælge en pakke, som er billigere pr. måned, men som så også indeholder færre gigabyte. For hvis du ikke bruger de mange ekstra gigabyte alligevel, så giver det ingen mening at betale for dem.«

Mobilt bredbånd er blevet udbredt de seneste år.

Ved Energistyrelsens seneste telestatistik fremgik det, at der er 1,2 millioner abonnementer med mobilt bredbånd i Danmark.

Det bruges ofte i områder, hvor få internetudbydere har kabler i jorden eller blandt danskere, som har stort behov for at have en stærk internetforbindelse i nærheden, mens de bevæger sig rundt til daglig.

»Mobilt bredbånd er jo måske det mest frie internetmarked i Danmark, fordi du i princippet kan få de her internetudbydere uanset, hvor du bor,« siger Torben Rune, men advarer:

Vigtigt at huske og vide I nogle tilfælde betaler du ekstra, hvis du overstiger din GB-pakke. I andre tilfælde falder din hastighed. Tjek altid udbyderens dækningskort for at se, hvordan forbindelsen er i dit område. Hastigheder er oftest 4G – det vil sige op til 71/43 Mbit/s. Oftest vil den helt optimale hastighed opnås udendørs. Der kan være forskel på forbindelsen alt efter det udstyr, du vælger at tilkøbe.

»Det er vigtigt at tjekke udbydernes dækning. For selvom dækningen generelt er blevet markant bedre, så kan nogle selskaber godt have store huller. Så prisen kan også hænge sammen med, om du får en stærk dækning.«

For at finde det abonnement, der passer bedst til dine behov, kan du sortere i kolonnerne​ i de to tabeller.

Grundlæggende forklarer Torben Rune, at en forbindelse med 10-15 GB data er til normal surfing. En pakke med 100-200 GB data kan klare det meste for en enlig person.

Hvis du skal kunne streame og bruge nettet i en børnefamilie, skal du op i en forbindelse med minimum 400 GB data.