Inflation og høje energipriser udfordrer mange danskere på pengepungen her i julen.

Men fire dage før jul fik borgere et sted i landet en tidlig julegave, som må være særdeles kærkommen.

Her kunne Støvring Kraftvarmeværk i et brev til sine kunder oplyse, at varmepriserne alligevel ikke stiger.

Tværtimod bliver de næsten halveret.

»Det er selvfølgelig glædeligt, at vi kan meddele, at vi sænker prisen til cirka det halve af, hvad det var i december måned,« siger bestyrelsesformand i Støvring Kraftvarmeværk, Søren Kjær, til TV 2 Nord.

Det skyldes, at både el- og gaspriserne er faldet en smule.

Prisfaldet betyder, at et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter vil koste 21.000 kroner at opvarme på årsplan – mod forventet omkring 40.000 kroner.

I brevet til kunderne pointerer Støvring Kraftvarmeværk imidlertid, at energipriserne i 2023 ser ud til at blive meget svingende.

Så om den tidlige julegave bliver mere permanent, er det endnu for tidligt at spå om.