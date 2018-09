Nye tal for passagererne på verdens flyruter er blevet offentliggjort - og den travleste er næppe den, du havde regnet med.

Over 13,4 millioner passagerer rejste sidste år på ruten fra Gimpo International Airport i Seoul i Sydkorea til øen Jeju, der ligger ud for den koreanske halvøs sydlige kyst.

Det var en fremgang på 9,4 procent fra året før, hvilket altså er rigeligt til at sikre den placeringen som verdens travleste flyrute, skriver britiske The Independent.

Dagligt afgår der i gennemsnit 180 fly fra Seoul til den lille ø, hvis sandstrande og vulkaner gør den til en populær turistdestination i hele Asien.

Fakta Verdens 10 travleste flyruter 1. Jeju – Seoul Gimpo: 13.460.306 passagerer

2. Melbourne – Sydney Kingsford Smith: 9.090.941 passagerer

3. Sapporo – Tokyo Haneda: 8.726.502 passagerer

4. Fukuoka – Tokyo Haneda: 7,864,000 passagerer

5. Mumbai – Delhi: 7.129.943 passagerer

6. Beijing Capital – Shanghai Hongqiao: 6.833.684 passagerer

7. Hanoi – Ho Chi Minh City: 6.769.823 passagerer

8. Hong Kong – Taiwan Taoyuan: 6.719.030 passagerer

9. Jakarta – Juanda Surabaya: 5.271.304 passagerer

10. Tokyo Haneda – Okinawa: 5.269.481 passagerer Kilde. Routes

Det er selskabet Routes, der står bag opgørelsen, som viser, at den australske indenrigsrute fra Melbourne til Sydney er den næsttravleste i verden.

9,3 millioner passagerer tager årligt på den tur.

Listen domineres af ruter i Asien. Det viser ifølge Routes, at det er netop Asien, der i de komemnde 20 år vil generere den største vækst i antallet af flypassagerer.

Skal man finde Europa, skal man have fat i top-10-listen over de største internationale ruter. Her er sjettepladsen er London-Dubai, mens London-New York (JFK) er på 10. pladsen.