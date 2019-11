Black Friday er lige om hjørnet, og selvom det vælter ud med advarsler om, at du risikerer at blive fuppet, er der trods alt også lagt op til, at du kan gøre et godt kup.

Adskillige varer falder nemlig relativt meget i pris på fredag.

Det viser en analyse fra Pricerunner.

Prisportalen har set nærmere på, hvilke varer der faldt mest i pris i 2018, og det giver et relativt godt praj om, hvor du i år kan forvente ret store besparelser.

Øverst på listen er legetøj.

Her faldt priserne i gennemsnit med 29 procent på Black Friday i 2018, og det er der en rigtig god grund til.

»Vi bruger i stort omfang Black Friday udsalget til at købe julegaverne billigt, og især de lidt større legetøjsgaver til børnene,« siger Martin Andersen, direktør for PriceRunner i forbindelse med analysen.

Her følger de 10 varekategorier, der faldt mest i pris i 2018 – og som højst sandsynligt også står til prisfald i går.

Legetøj (-29 %) Cykeltilbehør (-23 %) Aktivitetsmålere (-21%) Hjemmebiograf (-18 %) TV (-16 %) Brugskunst (-15%) Konsolspil og Controllere (-15%) Tasker (-13%) Højttalere (-12 %) Køkkenmaskiner og foodprocessorer (-12%)

I samme analyse ligger dog også en lille advarsel om, at du ikke nødvendigvis behøver slå til med det samme på Black Friday.

Sidste år viste det sig nemlig, at mange af de varer, der faldt i pris, blev ved med at ligge på samme lave niveau - eller faldt yderligere i pris - i ugerne og månederne efter.