Efter Danmark lammetævede nordmændene i VM-finalen i håndbold for lidt over en uge siden, får vores brødre mod nord nu en lille oprejsning.

I hvert fald er den norske supermarkedskæde Rema 1000 - igen i år - kåret som det brand, der har fået mest positiv omtale herhjemme i 2018.

Det viser YouGov BrandIndex, der hvert år sammenligner 425 brands i Danmark.

Med førstepladsen konsoliderer Rema 1000 dermed deres førende position på omtale-tronen foran brands som MobilePay, Lego og Netflix, der indtager 2-, 3- og 4-pladsen.

YouGov BrandIndex fungerer på den måde, at 200 personer - der er repræsentative for den generelle befolkning - dagligt bliver spurgt til, om de inden for de seneste to uger har hørt noget positivt eller negativt om et bestemt varemærke.

En af de parametre, som YouGov BrandIndex måler på, er varemærkets ‘buzz’ - også kaldet omtale.

Og det er altså her, at den norske supermarkedskæde scorer højest blandt danskerne.

Fem ud af de ti brands, der får mest positiv omtale blandt danskerne, er danske.

Udover MobilePay og Lego er også Bang & Olufsen, DR2 og Lotto at finde i top-10.

Hvilket supermarked foretrækker du?

I en anden undersøgelse fra november 2018 vurderede 4.300 danskere de danske supermarkeder ud fra syv kriterier: tilgængelighed, servicekvalitet, produktkvalitet, værdi for pengene, tillid, økologi og image.

Også her klarede Rema 1000 sig bedst.

I en såkaldt kundeloyalitets-score fik nordmændene 70, imens Fakta måtte tage til takke med 48 på sidstepladsen.