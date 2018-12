Vi kender det nok lidt alle sammen:

Vi drømmer om den store rejse til særdeles fjerne himmelstrøg, men har måske hverken feriedage eller økonomi til det, og tager derfor en forlænget weekend til en europæisk hovedstad.

Det billede kan flyselskabet SAS godt genkende.

Selskabet har - ganske uvidenskabeligt - spurgt lidt over 13.000 af sine rejsende, hvor de helst vil hen.

Her vil SAS' kunder helst flyve hen Fra 6. december til 9. december har 13.000 SAS-kunder stemt på, hvor de helst vil flyve hen. 1. New York

2. Miami

3. Los Angeles

4. Alanya

5. Malaga

6. London

7. Athen

8. Rom

9. Paris

10. Palma de Mallorca Kilde: SAS

Her er det de nordamerikanske destinationer, der indtager de tre øverste pladser. New York, Miami og Los Angeles.

Fjerdepladsen er et velkendt destination, men efter nogle år med politisk uro i landet, er Tyrkiet nu tilbage.

»Vi er glade for at se, at Alanya igen er klatret op på listen over favoritdestinationer. SAS oplever dog en øget efterspørgsel på Tyrkiet generelt, og vi har øget frekvensen på de eksisterende ruter fra Danmark til Tyrkiet,« siger salgschef i SAS, Michael Hansen.

Også den græske hovedstad Athen er med på listen over steder, danskerne drømmer om at tage hen.

Her rejser SAS' kunder hen 1. Stockholm

2. Oslo

3. London

4. Aalborg

5. Bergen

6. Amsterdam

7. Göteborg

8. Stavanger

9. Helsinki

10. Frankfurt Kilde: SAS

»Behageligt klima, historiske seværdigheder i verdensklasse fra de gamle grækere er en god kombination og noget, som mange efterspørger,« siger Michael Hansen.

Fælles for både USA, Tyrkiet og Grækenland er dog, at ingen af landene er med på top-10 over de mest berejste destinationer hos SAS.

Det er i stedet velkendte byer som Stockholm, Oslo og London, mens Aalborg havner på fjerdepladsen takket være Danmarks største indenrigsrute København-Aalborg.

Stockholm er med lidt over 1.000 afgange ugentligt den største destination for SAS overhovedet. Dog skarpt forfulgt af København.