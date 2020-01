Har du nogensinde leget med tanken om at eje din egen butik: om det så er for at lange grillpølser, lottokuponer eller wienerbrød over disken.

Så kan det være, at det er dig, der skal slå til og købe en af de mere specielle ejendomme, der lige nu er til salg på det danske boligmarked.

Det kunne være en kiosk i Vejle, et bageri i Sakskøbing eller måske en grill – inklusiv en minigolfbane - i et sommerhusområde udenfor Kalundborg.

Kiosk eller hjem?

På Vesterbrogade i Vejle har der i over 30 år ligget en kiosk, hvor områdets beboere kunne mødes, handle lidt eller prøve heldet af på Oddset.

Men det er nye tider på vej på: “Vestbyens Døgnkiosk” er nemlig netop kommet til salg.

»Det er en spændende og lidt skæv opgave, der kræver en anden tankegang. Det er noget andet end en parcelvilla i gule mursten, der stort set sælger sig selv,« siger Jakob Viborg Iversen fra RealMæglerne Boligbutikken i Vejle til Boliga.dk

Men spørgsmålet er så, hvem der skal købe den gamle kiosk. Jakob Viborg Iversen ved godt, hvad han ville oddse på:

»Det er en gade, hvor der engang lå en masse butikker, som er blevet solgt en efter en og lavet om til beboelse. Det sker nok også her, men det kan da være, at der kommer nogen, der vil lave en neglesalon eller et revisorkontor,« siger han.

Du kan købe den 71 kvadratmeter store butik for 600.000 kroner.

Grill, minigolf og flyvemaskiner

Hvis du er mere til flæskestegssandwich end lottokuponer, så er der i Kaldred overfor Kalundborg Flyveplads en grillbar til salg.

Ejendommen, der både har restauration, en privatbolig på 172 kvadratmeter og en minigolfbane, hedder “Feriebyens Grillperle” og er til salg hos mæglerfirmaet EDC Westermann.

»Den ligger i et sommerhusområde, hvor der er virkelig travlt om sommeren - og så er det også et sted, hvor folk kommer langvejs fra for at spise på grund af det gode ry,« fortæller ejendomsmægler Eighill Skafte Pleinert til Boliga.dk.

En oplagt køber til “perlen” ville, ifølge Eighill Skafte Pleinert, være en kok, der er på udkig efter sit eget sted.

Hvis det er dig, skal du lægge lige under tre millioner kroner for at overtage stedet.

Det historiske bageri

Du har måske prøvet dig frem med mousse-kager og surdej hjemme i dit eget køkken - som var du en af deltagerne i Den store Bagedyst, men hvis du er klar til næste skridt, er der lige nu en bager til salg på Vestergade i Sakskøbing.

For lige under tre millioner kroner kan du købe bageriet i den lollandske købstad med butik og køkken inklusiv alt inventar fra ovne til kagemontrer. Dertil kommer en bolig, der spreder sig over første og anden sal.

- Der har været en bager på adressen siden 1904, så hvis man gerne vil føre det videre, står butikken klar til at starte op igen, siger Søren Hansen fra Danbolig Sakskøbing, der har den specielle ejendom til salg.

Han pointerer dog, at den selvfølgelig også kan laves om til en anden butik eller bolig, hvis man ønsker det.

