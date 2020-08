Der er ikke meget køjeseng, spisekrog og beskedne træterrasser over de eksklusive sommerhuse, der lige nu ligger i toppen af det danske boligmarked.

I stedet serverer de havudsigt, parkeringskældre, luksuriøse badeværelser og en masse kvadratmeter.

Den slags koster selvfølgelig knaster - og de tre dyreste sommerhuse til salg lige nu løber da næsten også op i 60 millioner kroner tilsammen. Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Husene fordeler sig lige fra spidsen af Nordjylland til Kongernes Nordsjælland.

Her er landets dyreste sommerhuse til salg netop nu

1. Rungsted Kyst

Lige ved Rungsted Havn på Strandvejen nord for København ligger landets dyreste sommerhus, som er en moderne sag fra 2011.

Det luksuriøse feriehjem breder sig over 286 kvadratmeter og har en underjordisk parkeringskælder med plads til mellem otte og ti biler, en vinkælder, en værkstedsafdeling og elevator.

Det hele - samt havudsigten til Øresund - skal koste dig 23,9 millioner kroner svarende til mere end 83.5000 kroner pr. kvadratmeter.

Se sommerhuset HER.

2. Tisvildeleje

Sommerhuset på Skovgærdet i Tisvilde er med sin udbudspris på 19,2 millioner kroner landets næstdyreste fritidshus.

Den godt 150 år gamle bindingsværksvilla ligger på over en halv hektar jord med en parklignede have og egen sø i kanten af Tisvilde Hegn.

Selve hjemmet har hele otte værelser plus et anneks med tårn - hver kvadratmeter er til salg for lige over 77.100 kroner stykket, ifølge Boliga.dk.

Se sommerhuset HER.

3. Skagen

Bakkehuset i Gammel Skagen ligger - qua sit navn - på en høj grund med udsigt til Vesterhavet og klitterne udenfor byen.

For 16,8 millioner kroner kan du købe det 100 kvadratmeter store arkitekttegnede træsommerhus, som blev opført på den næsten 3.750 kvadratmeter store grund i 2007.

Der følger også et gæsteanneks med det stråtækte sommerhus. Hele herligheden er udbudt til salg med en kvadratmeterpris på 168.000 kroner.

Se sommerhuset HER.