Det vælter ind med dårlige nyheder om stigende priser i supermarkedet, eksorbitante prishop på benzin og varmeregninger, der spolerer folks nattesøvn.

Men midt i tristessen kan danske boligejere glæde sig over, at de aldrig har haft højere friværdier stående i deres mursten.

En gennemsnitlig husejer havde ved udgangen af 2021 en friværdi på 1.275.000 kroner, viser en ny opgørelse fra realkreditgiganten Realkredit Danmark.

Alene i 2021 kunne danske boligejere sy hele 180.000 friværdikroner ind i madrassen, og siden begyndelsen af 2020 er der tale om en stigning på næsten 300.000 kroner.

»Det går heldigvis fornuftigt i dansk økonomi, men nu er der modvind fra blandt andet krigen i Ukraine samt stigende renter og energipriser. Skulle det udvikle sig til en økonomisk krise, så er det en god nyhed, at boligejerne er særdeles velpolstrede,« siger cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig.

Friværdimillionerne er imidlertid strøet ud over danmarkskortet med meget ujævn hånd.

Størst er stigningerne i velhaverkommunerne i hovedstadsområdet, hvor mange boligejere bogstavelig talt har tjent flere penge på at sove end på at arbejde.

På en klar førsteplads finder vi boligejerne på Frederiksberg, der siden begyndelsen af 2020 har sat 3,6 millioner ind på friværdikontoen. Det svarer til en skattefri månedsløn på 150.000 kroner 24 måneder i træk.

Her er friværdierne steget mest … og mindst I disse kommuner er friværdierne for en gennemsnitlig parcelhusejer steget mest/mindst fra 1. januar 2020 til 31. december 2021. Top-5 Frederiksberg: 3,61 millioner kroner (friværdi i alt: 8,98 millioner kroner)

Gentofte: 2,21 millioner kroner (friværdi i alt: 6,55 millioner kroner)

Hørsholm: 1,40 millioner kroner (friværdi i alt: 4,02 millioner kroner)

Rudersdal: 1,33 millioner kroner (friværdi i alt: 4,28 millioner kroner)

Lyngby-Taarbæk: 1,29 millioner kroner (friværdi i alt: 4,32 millioner kroner) Bund-5 Jammerbugt: -6.726 kroner (friværdi i alt: 563.458 kroner)

Brønderslev-Dronninglund: -8.659 kroner (friværdi i alt: 553.289 millioner kroner)

Favrskov: -10.805 kroner (friværdi i alt: 956.622 millioner kroner)

Haderslev: -16.168 kroner (friværdi i alt: 494.818 millioner kroner)

Frederikshavn: -31.522 kroner (friværdi i alt: 641.569 millioner kroner) Kilde: Realkredit Danmark.

I den anden ende af spektret er der boligejere, som slet ikke har været inviteret med til friværdifesten.

Det gælder i særlig grad frederikshavnerne, der siden 1. januar 2020 har måttet se deres friværdier skrumpe med 31.500 kroner.

»Polariseringen på boligmarkedet er øget,« konstaterer Christian Hilligsøe Heinig og tilføjer:

»Udviklingen er drevet frem af stor efterspørgsel på boliger i hovedstadsområdet og de store byer, og så har udviklingen været understøttet af de indtil for nylig meget lave renter, der har betydet, at det ikke har kostet voldsomt meget mere at låne en ekstra million til et boligkøb i de dyre områder.«

Boligejernes store stigning i friværdi skyldes ikke kun, at huspriserne er steget betragteligt under coronakrisen.

Stigningen skyldes også, at boligejerne sammenlignet med tiden op til finanskrisen i dag er langt mere tilbageholdende med at optage lån i boligen til for eksempel boligforbedringer, en ny bil eller almindeligt forbrug.

Har du udnyttet din friværdi til at optage lån i din bolig?

Danskernes samlede gæld i boligen steg nemlig kun med 3,7 procent i 2021 mod hele 16,5 procent tilbage i de jubelglade før-finanskrisen-dage i 2005.

»Danskerne har lært af finanskrisen. Op til finanskrisen optog boligejerne rigtig meget gæld, og det var en af forklaringerne på den store nedtur, der kom efter finanskrisen, hvor mange boligejere blev teknisk insolvente (havde højere gæld i boligen, end den kunne sælges for, red.),« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Boligejernes belåningsgrad – altså gæld i forhold til salgsværdi – toppede i kølvandet på finanskrisen i 2012 med en samlet belåningsgrad på hele 63 procent.

I 2021 var den faldet til 46,6 procent.

Danskerne ejer altså populært sagt i dag mere end halvdelen af deres bolig.

Samtidig har danskerne de seneste år sparet store beløb op i modsætning til tiden op til finanskrisen, hvor danskerne brugte flere penge, end de tjente.

»Så boligejerne står med et ganske solidt udgangspunkt i dag, hvis der skulle komme en ny krise,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Realkredit Danmark vurderer, at der er risiko for svagt faldende boligpriser det kommende år. Især i de dyreste områder, hvor de stigende renter har størst betydning for boligpriserne.