Da Lene Mark-Skousgaard og hendes familie for nogle måneder siden fik en elregning, som var steget fra 3.500 kroner i kvartalet til 5.000 kroner i kvartalet, tænkte hun, at nu kunne det ikke blive værre.

»Det kunne det så godt. Vi har lige fået en kvartalsregning, der lyder på 16.000 kroner. Mit hjerte sad oppe i halsen, da jeg så den,« forklarer Lene.

Hun er ikke alene. Et kollektivt ramaskrig lyder lige nu i Danmark, hvor vanvittige elregninger vælter ind i de danske husstande.

Sjældent har det været så vigtigt at finde ud af, hvordan man kan nedbringe sit elforbrug og spare penge.

Der findes rigtig mange strømslugere, hvor prisen vil forbløffe selv de mest forsigtige.

»Der er en stor bevidsthed omkring elforbrug nu. Alle taler om det. Allerede i sommer kunne vi i en undersøgelse se, at otte ud af ti danskere har ændret vaner for at spare,« siger Vagn Jelsøe, vicedirektør for Forbrugerrådet Tænk:

»Men man skal virkelig være opmærksom på, hvad der er store strømslugere. Der er nogle lavthængende frugter, som kan give store besparelser. En vinkel er, at man kan skrue ned for sit forbrug. En anden vinkel er at se på, om man kan skifte til et billigere selskab eller en bedre aftale.«

De værste strømslugere ser vi detaljeret på om lidt.

Lene Mark-Skousgaard og hendes familie er begyndt at skrue kraftigt ned for deres elforbrug. Vis mere Lene Mark-Skousgaard og hendes familie er begyndt at skrue kraftigt ned for deres elforbrug.

Lene Mark-Skousgaard er en af de danskere, som nu virkelig kan se, at det forbrug af el, familien i Hadsund har i dag, skal ændres for at få regningen ned.

»Vi har altid bare tændt de ting, vi skal bruge. Jeg har to drenge på 18 og 23, som sagtens kan sidde på deres PlayStation seks timer om dagen, og samtidig hører de musik. Det gør man jo bare,« siger Lene Mark-Skousgaard.

»Vi bruger tørretumbleren en del, og jeg bager ofte og bruger ovnen. Vi har haft to køleskabe tændt, og vi har ofte haft lamper tændt for hyggens skyld. Der er mange af de ting, vi har slukket nu.«

Den store elregning har fået Lene til at melde sig ind i Facebookgrupper om elforbrug: »Der virker alle desperate.«

Lene er nu for alvor begyndt at rette familiens forbrug ind, så de kan spare penge.

»Vi er nødt til at skære ned. Vi har lige haft sølvbryllup og må bruge de penge, vi har fået i gave, til at dække vores udgifter. Det er helt åndssvagt.«

Det er heldigvis ikke helt umuligt at spare på energiregningen.

»Der er mange ahaoplevelser, når man ser på strømslugere. Man skal bruge sin sunde fornuft. Det kommer man langt med,« siger Vagn Jelsøe.