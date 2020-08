Der er blevet rykket godt rundt i toppen af det jyske boligmarked i år.

Fire nye villaer har meldt sin ankomst under til salg-fanerne - og placerer sig helt i prisfronten som toppen af kransekagen - langt fra de ganske almindelige parcelhuse, der ellers dominerer det danske boligmarked.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Hvis du skal have en chance for at få dit navn på postkassen på en af Jyllands for øjeblikket dyreste villaer - skal du være parat til at lægge mere end 25 millioner kroner.

Det er nemlig i det astronomiske prisleje, at Jyllands fem mest luksuriøse adresser lige nu - der alle kan prale af utallige værelser og førsteklasses beliggenhed - ligger.

Jyllands fem dyreste villaer

Strandvejen, Vejle

Home Vejle Vis mere Home Vejle

På kyststrækningen udenfor Vejle ligger en kæmpe pragtvilla på 515 kvadratmeter, som lige er kommet på markedet for svimlende 30 millioner kroner.

Det voluminøse hus går under navnet Villa Tårnhøj og har ligget på sin vandkantsgrund siden 1909. I dag tæller boligen 11 værelser - og så er der både svømmepøl og et tårn i fire etager.

Se huset her

Marselisvej, Aarhus

Foto: Lilienhoff Vis mere Foto: Lilienhoff

Midt i det eftertragtede område Marseliskvarteret i Østjyllands hovedstad, Aarhus, ligger en stor arkitekttegnet villa fra 1909 tæt på vand og skov.

Det historiske hus er til salg for 30 millioner kroner - og for det beløb får du 560 nyistandsatte etagemeter over fire etager fordelt på bolig, kælder og erhverv.

Se huset her

Fjordvej, Kolding

Foto: Home Kolding Åpark Vis mere Foto: Home Kolding Åpark

Schäfferhuset udenfor Kolding ligger på en grund med udsigt til fjorden og en privat nedgang til vandet med bro og Lysthus.

Også her skal du ifølge Boliga.dk lægge 30 millioner kroner, hvis du vil overtage den 446 kvadratmeter store lystejendom med blandt andet 13 værelser og svømmepøl.

Se huset her

Birkevej, Risskov

Foto: Lokalt Liebhaveri Vis mere Foto: Lokalt Liebhaveri

I det eftertragtede liebhaverkvarter langs kysten nord for Aarhus ligger en luksuriøs strandvilla fra 1930 i første række til vandet.

Det 251 kvadratmeter store hjem i Risskov er netop kommet på markedet for 29.995.000 kroner - et beløb, der skaffer dig ni gennemrenoverede værelser og flere terrasser med udsigt til bugten.

Se huset her

Kalsholtvej, Silkeborg

Foto: Nybolig Silkeborg Vis mere Foto: Nybolig Silkeborg

Ved en af de søerne udenfor Silkeborg ligger den stråtækte villa Egedal fra 1920 på en 2,5 hektar stor grund ned til vandet.

Med det 300 kvadratmeter store hus i jugendstil følger en garagebygning med værksted, dobbeltcarport, en hestestald og en svømmepøl.

Det lyserøde hus koster 25,5 millioner kroner.

Se huset her