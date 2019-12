Tusinder af danskere får i den kommende uge en lille forsmag på juleaften, når de får udleveret en julegave fra deres arbejdsgiver.

Nærmere bestemt får knap seks ud af ti danskere udleveret en gave af arbejdsgiveren – og den koster i gennemsnit 513 kroner.

Det skriver Finans.dk på baggrund af en analyse, som YouGov har foretaget for Gavefabrikken.

Gavefabrikken er Danmarks største udbyder af firmajulegaver, og de giver over for Finans indsigt i, hvad det er, medarbejderne oftest vælger, når de skal have en gave af arbejdsgiveren.

Blandt de mange forskellige gaver, man kan vælge i Gavefabrikkens katalog, er følgende de mest populære – i prioriteret rækkefølge:

Arne Jacobsen AJ8 Bellevue-lampe

Tobias Jacobsen bluetooth-højttaler

Original italiensk pizzaovn

Stort Holmegaard-glassæt med 18 glas

Gavefabrikkens store juleæske med bobler, vin og chokolade

Ifølge Nikolai Kiim, som er ejer og udviklingsdirektør hos Gavefabrikken, forklarer, at tiden lidt er løbet fra de klassiske gaveæsker med kaffe, vin, slik og kager.

»Vi sælger stadig den klassiske julekurv med vin og chokolade, men vi sælger færre og færre hvert år,« siger Nikolai Kiim til Finans.dk:

»Jeg tror, det er, fordi folk gerne vil have noget langtidsholdbart i form af eksempelvis nogle af de ældre designklassikere.«