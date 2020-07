Prisforskellen blandt danskernes yndlings-sommerferielande er meget stor. Både når det gælder mad, hotel og shopping.

Bulgarien og Kroatien er to lande blandt danskernes foretrukne feriedestinationer, men også to lande, du kun har måttet rejse til fra slut-juni. Heldigt for de rejsende danskere er det også nogle af de billigste lande at være på ferie i. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I Bulgarien findes nogle af de billigste hoteller og restauranter. De er hele 69 procent billigere end i Danmark og 38 procent billigere end Kroatien, der har de næstbilligste hotel- og restaurantpriser. De to europæiske lande ligger på en henholdsvis ottende- og niendeplads over danskernes favoritdestinationer i sommerferien.

Danskernes absolutte yndlingsferiested er Spanien, der har de femtebilligste hoteller og restauranter blandt ferielandene, danskerne fortrækker. Hele 43 procent billigere end i Danmark.

Hvor handler man billigst ind?

Kigger man på mad købt i supermarkeder i stedet for på restaurant, ligger Bulgarien igen øverst, dog med Spanien lige efter. Her er prisen henholdsvis 41 og 27 procent lavere end i Danmark.

De dyreste priser findes i Frankrig, hvor føde- og drikkevarer stadig er 12 procent billigere end i Danmark.

Der er også andre parametre, hvorpå Danmarks Statistik har målt dyre og billige lande. Blandt andet alkohol.

Her melder Bulgarien sig igen på banen. Her er alkohol 40 procent billigere end i Danmark. Det næstbilligste land er her Spanien, hvor alkoholen er 32 procent billigere.

Shopping er billigst i Bulgarien og Spanien

Hvis man er til shoppingferie, hvor man gerne har mere med hjem i kufferten, end man kom med, så kan man med fordel rejse til Bulgarien eller Spanien.

Priserne på tøj og sko er absolut billigst i Bulgarien, hvor prisen er 44 procent under det danske niveau. I Spanien er det 34 procent.

Men for tøj og sko svinger priserne ikke så meget blandt favoritdestinationerne, som det for eksempel gør med mad og drikke.

Samlet set er det dog tydeligt, at Bulgarien er det absolut billigste land, hvis man måler den overordnede forbrugspris i landene.

De billigste sommerferielande, danskerne foretrækker at rejse til, lyder: 1. Bulgarien, 2. Kroatien, 3. Grækenland, 4. Spanien, 5. italien, 6. Tyskland, der er mellem 63 og 20 procent billigere at opholde sig i end Danmark.