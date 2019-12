Hader du at sidde med knæene under hagen og blive serveret hundeæde af en meget lidt overskudsagtig stewardesse, når du med fly skal fra A til B?

Men mangler du overblikket over, hvilke flyselskaber der egentlig er værst - og bedst? Så er der heldigvis netop landet en spritny undersøgelse herom.

Listen er lavet af Which? Travel, der årligt udgiver lister over bedste og ringeste flyselskaber. I denne omgang har de bedt mere end 6500 rejsende ranke flyselskaberne.

De adspurgte er blandt andet blevet spurgt til faktorer ombord på flyet såsom komfort, underholdningsmuligheder, værdi for pengene samt mad og drikke. Ligeledes er de mange respondenter blevet bedt om at ranke boarding-proces, punktlighed og kundeservice.

På listerne skelnes der mellem flyruter, der beskæftiger sig med henholdsvis korte og lange ruter.

Og hvilke selskaber er det så, man skal undgå at rejse med, hvis man ønsker den bedste oplevelse?

På en meget lidet flatterende førsteplads på listen over værste flyselskaber på korte ruter finder man RyanAir med en score på 44 procent ud af 100.

På andenpladsen Vueling med 54 procent, og på tredjepladsen British Airways med 55 procent. Og sidstnævnte går igen på listen over værste flyselskaber på lange ruter. Her indtager British Airways en andenplads med 55 procent.

På førstepladsen ligger American Airlines med 48 procent, og på tredjepladsen finder man Etihad Airways med 56 procent.

Selvom listen er ny, er det ifølge redaktør på Which? Travel old news, at selskaber som RyanAir, British Airways og American Airlines fejler, når det kommer til standarder.

»År efter år fortsætter de samme syndere med at synke endnu lavere ned. Men for mange af os er der også et valg at træffe,« siger han ifølge The Sun og fortsætter:

»Man behøver ikke at blive ved med at benytte de samme selskaber, der har svigtet dig og er gået ned i kvalitet, selvom du har elsket det.«

Men hvilke selskaber er det så, man skal gå efter, hvis man vil have den absolut bedste flyoplevelse?

På de korte rejser scorer Aurigny Air Services højest med 82 procent ud af 100. Derefter kommer Jet2 med 79 procent og SAS med 74 procent.

Hvis man skal på en længere flyvetur, skal man - hvis man følger listen - gå efter Singapore Airlines, som scorer 88 procent.

På en andenplads med 79 procent Quatar Airlines, og på en tredjeplads Emirates med 76 procent.