Går du særligt efter gode elektronik-tilbud på Black Friday, men har svært ved at danne overblik i massemængden af tilbud? Så du kan du med fordel læse videre.

I samarbejde med Flatpanels har B.T. samlet de ni bedste elektronik-tilbud i anledningen af Black Friday.

Ifølge Flatpanels skal man som forbruger kigge efter de produkter, der normalt kræver flest penge hevet op ad lommen.

Det siger Rasmus Larsen, der er ansvarshavende chefredaktør hos Flatpanels.

Black Friday har for alvor eksisteret i Danmark siden 2013. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Black Friday har for alvor eksisteret i Danmark siden 2013. Foto: Asger Ladefoged

»De bedste TV/AV-tilbud under Black Friday findes på produkter, der normalt ligger i den højere prisende.«

Og ofte er det særdeles lukrative besparelser, du kan score.

»Her findes reelle besparelser på ofte flere tusinde kroner. Mindre TV-skærme og modeller fra de lavere klasser findes også på tilbud i andre perioder, hvorfor det ikke nødvendigvis giver mening at handle på Black Friday.«

Produkterne kan findes herunder med en kort beskrivelse af, hvorfor der er tale om et godt tilbud.

1. 55" LG CX

Over de seneste år har en ny skærmteknologi vundet indpas. Den hedder OLED og leverer markedets klart bedste billedkvalitet. Priserne startede højt, men nu kan man få OLED i 55" til 8.888 kroner. Vi erindrer ikke, at markedets bedste billedkvalitet i et historisk perspektiv har været så tilgængeligt. Bonus er, at LG CX har HDMI 2.1 til de nye spilkonsoller. Der er også apps mv.

Pris: 8.888 kr. (Power)

Før: 12.990 kr.

Modelnavn: OLED55CX

2. 55" Sony A8

Et andet OLED TV, som også kan fås til en herlig pris på Black Friday, er Sony A8. Det har samme smukke billedkvalitet som LG CX. Sony har tilmed en unik lydteknologi, hvor selve OLED-skærmpanelet agerer højttaler. Det giver direkte og klare stemmer, og lyder overordnet godt. Der er Android TV til apps indbygget.

Pris: 8.999 kr. (Elgiganten)

Før: 12.990 kr.

Modelnavn: KD-55A85

3. Sonos Beam

Beam er Sonos' kompakte soundbar med fin TV-lyd og særligt fokus på klare stemmer. Det er sjældent, at der er tilbud på Sonos, men under Black Friday er der penge at spare. Beam kan naturligvis også indgå i Sonos' multiroom, så man kan bygge sig en større opsætning over tid.

Pris: 2.649 kr. (HiFi Klubben)

Før: 3.199 kr.

Modelnavn: Sonos Beam

4. B&O Beosound Stage

Bang & Olufsens første soundbar, som kan tilsluttes ethvert TV, har siden lancering holdt prisen. Under Black Friday er der penge at spare og det er værd at tage med for elegant soundbar med kraftfuld lyd til både TV og musik. Der er også multiroom og link-systemer i Beosound Stage.

Pris: 9.290 kr. (B&O-forhandlere, bl.a. Aarhus og Vedbæk)

Før: 11.000 kr.

Modelnavn: Beosound Stage

5. 70" Philips PUS7555

Selv for os, som følger markedet, er det svært at begribe, hvordan et 70" TV kan sælges til 3.777 kroner. Det sker ikke desto mindre på Black Friday og det er laveste pris på et 70", vi erindrer at have set. Man får ikke avanceret videoteknologi eller vidtrækkende funktionalitet, men man får en kæmpe 4K-skærm (apps/funktioner kan udvides via boks)

Pris: 3.777 kr. (Bilka)

Før: 4.999 kr.

Modelnavn: 70PUS7555

6. 65" Sony XH90

XH90 er en af Sonys første 'Ready for PlayStation 5' TV fordi skærmen har HDMI 2.1, der åbner for konsolspil i 4K-opløsning i op til 120 billeder per sekund - en mere flydende spiloplevelse. Samtidig har TV'et pæn generel billedkvalitet i en klasse, som normalt koster mere.

Pris: 7.777 kr. (HiFi Klubben)

Før: 11.999 kr.

Modelnavn: 65XH9005

7. 55" LG GX

LG GX har samme flotte billedkvalitet fra OLED-teknologi, som den billigere LG CX-model, men GX er en ret unik designløsning. Det er et meget slankt TV, som kan sidde helt op ad væggen. Det er set før, men ikke i så slankt format og normalt ville man så skulle have en ekstern boks med TV'ets elektronik. GX er fuldintegreret.

Pris: 13.399 kr. (Power)

Før: 18.990 kr.

Modelnavn: OLED55GX

8. 65" Philips OLED934

Det er sidste års model, men dengang en topmodel fra Philips. Med OLED-teknologien får man markedets bedste billedkvalitet og samtidig byder 934-serien på noget af det bedste lyd, man kan finde i et TV. Den integrerede lyd er udviklet sammen med B&W. Der er streaming-apps via Android-platformen.

Pris: 14.990 kr. (Power)

Før: 18.990 kr.

Modelnavn: 65OLED93

9. 55" Samsung Q80T

Samsung Q80T er en velegnet TV-skærm til blandet brug; fra kanaler til streaming til konsolspil. Ligesom Sonys XH90 har den HDMI 2.1, der kan løfte spiloplevelsen med de nye konsoller. Der er indbyggede apps, men TV-softwareplatformen opdateres dog ikke efter køb.

Pris: 6.990 kr. (Power)

Før: 8.399 kr.

Modelnavn: QE55Q80T