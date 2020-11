Så er vi her snart igen: Julen står for døren, og det samme gør det årlige julegaveræs, hvor danskerne køber ind i stor stil.

I år bliver måske en lille smule anderledes end de foregående. Både i forhold til hvordan folk køber gaverne på grund af coronavirus, og i forhold til hvad der ligger i pakkerne under træet.

Den årlige analyse af danskernes julegaveønsker er netop landet.

Og selv om den ligner de foregående års analyser på nogle punkter, ser det ud til, at en af de store favoritter gennem flere år endegyldigt er røget ned af listen.

Årets oversigt over danskerne juleønsker er landet.

Det viser en analyse, som er udarbejdet af YouGov for Pricerunner.

Nummer et og to er de samme som i 2019.

Tøj er klart nummer et på danskernes ønskeliste. 21 procent af danskerne ønsker sig tøj.

Nummer to er bøger. 17 procent håber på at se en bog, når de pakker gaver op.

FAKTA: Top 10 over danskernes julegaveønsker i 2020 Følgende er top 10 over danskernes gaveønsker i 2020. Procentsatsen repræsenterer, hvor stor en andel af respondenterne der ønsker dig de pågældende ting. Tøj: 21 % Bøger: 17 % Køkkenudstyr: 10 % Gavekort til underholdning: 10 % Gavekort til shopping: 10 % Smykker: 8 % Parfume: 8 % Træningstøj: 8 % Penge: 7 % Hudpleje: 7 % YouGov for Pricerunner, 1.006 respondenter

Lidt af en nedtur er der dog for de gaver, hvor modtagerne ofte selv kan bestemme, hvad de skal have.

Efter flere år, hvor gavekort til oplevelser eller gavekort til shopping har indtaget en af de første tre pladser – ofte både første- og andenpladsen – er gavekort faldet ned som nummer fire og fem.

Kun en ud af 10 ønsker sig gavekort til underholdning, ligesom en ud af 10 ønsker sig gavekort til shopping.

Det har ligget en del højere de foregående år.

Hvad glæder du dig mest til juleaften?

Gavekortets lille deroute på danskernes ønskeliste har man også bidt mærke i hos Pricerunner, der har lavet analysen gennem flere år.

»Normalt ønsker danskerne sig gavekort til oplevelser som koncerter, teater eller weekendophold på hotel. Sammen med gavekort til rejser har de toppet ønskelisterne i mange år, men det har coronapandemien sat en stopper for. Nu er det tøj, vi ønsker os,« siger Martin Andersen, direktør for Pricerunner.

En andet resultat af analysen, som fortjener lidt opmærksomhed, er det faktum, at noget tyder på, at der kan blive tale om en jul, hvor danskerne holder en smule igen med gaveindkøb.

64 procent af danskerne svarer, at de vil bruge den samme mængde penge på gaver i år, som de plejer, og 15 procent ved det ikke endnu.

Men mens det kun er fem procent af danskerne, der med sikkerhed ved, at de kommer til at bruge flere penge på julegaver, så er det 13 procent, som allerede nu har besluttet sig for, at de skruer ned for udgifterne til gaver.

»Det er overraskende at danskerne i så stort omfang planlægger at skrue ned for julegavebudgettet i år,« siger Martin Andersen:

»Der gøres meget for at holde forbruget i gang gennem hjælpepakker og frigivne feriepenge, men usikkerheden for fremtiden har alligevel sat sig hos mange danskere, der så vælger at holde igen til jul.«