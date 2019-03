For rigtig mange danskere er der en god mulighed for at spare flere hundrede kroner om året ved at skifte teleselskab.

Der er nemlig markante prisforskelle, hvis du har et gennemsnitligt forbrug. Det viser en gennemgang af 22 udbydere af mobiltelefoni, som B.T. har foretaget.

Skifter du fra det dyreste til et af de billigste selskaber, kan du eksempelvis næsten halvere din regning og spare 960 kroner om året, selvom du har helt samme forbrug som i dag.

»Man kan jo snildt shoppe rundt på det her marked og få det væsentligt billigere. Vi taler om relativt store besparelser,« forklarer Torben Rune, teleanalytiker ved rådgivningsvirksomheden Netplan, og uddyber:

»Og det overrasker mig ikke. Der er opstået et stort prisgab, som vi har set gennem flere år. Hvis man er grundig, er der penge at spare.«

En gennemsnitlig dansker bruger 6,9 gigabyte data og 2,42 timers taletid om måneden, viser de seneste tal fra Energistyrelsens telestatistik.

Alligevel er langt de fleste teleselskabers pakker langt større, end hvad danskerne reelt bruger.

Hos 11 af de 22 selskaber i pristjekket indeholder pakkerne eksempelvis fire gange mere data, end en gennemsnitlig dansker har brug for.

Bag om pristjekket: Sådan har vi gjort Alle priser er indhentet på teleselskabernes hjemmesider den 11.3.2019. De er udtryk for normalpriser. Abonnementerne er selskabets billigste, der som minimum lever op til følgende parametre: 2,42 timers tale 7 GB data Fri sms og mms Skal kunne bruges i udlandet Det månedlige forbrug er et gennemsnitsforbrug for en dansk mobilkunde. Det er udregnet efter Energistyrelsens seneste telestatistik – første halvår 2018. B.T. tager forbehold for efterfølgende ændringer på selskabernes hjemmesider.

Derfor betaler mange kunder også for varer, de aldrig får brugt.

»Mange vil blive forbavset over, hvor lille en del af det, de betaler for, de rent faktisk bruger,« siger Martin Salamon, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk:

»Så det er jo en nem måde at spare penge på, hvis man starter med at skifte til et abonnement, der passer bedre til ens reelle behov.«

I tabellen kan du se Danmarks billigste teleselskaber - og sortere i de forskellige parametre, så du kan finde det abonnement, der passer bedst til dit behov.

De billigste abonnementer i pristjekket koster 89 kroner om måneden.

Bedst er Oister, der har tre gange så meget data i pakken som deres lavpriskonkurrenter til samme pris. Klart dyrest er mastodonten YouSee.

Men det kan hurtigt ændre sig. Næsten 900.000 danskere skifter hvert år teleselskab – og det er der god grund til. Selskaberne skifter pakker og priser med jævne mellemrum, og vores forbrug stiger.

»Man skal tjekke sit abonnement mindst hvert halve år. Det er enkelt at gøre, og man kan altså tjene penge her, for det er et marked, hvor der sker rigtig meget,« siger Martin Salamon.