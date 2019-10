Der er bogstaveligt talt tusindvis af kroner at spare om året, hvis du går fra at handle i en af Danmarks dyreste supermarkedskæder til nogle af de billigste.

Det viser B.T.s pristjek af dagligvarer, som efter pristjek i fem kategorier nu kulminerer med kåringen af Danmarks billigste supermarkedskæde.

Fra den kæde, der samlet har den dyreste pris, til den kæde, der har den billigste, er der 177 kroners forskel på den samlede pris for de 97 varer i pristjekket.

Det betyder, at en gennemsnitlig husstand har mulighed for at spare op mod 5.200 kroner på madbudgettet om året, hvis du går fra at handle i den dyreste kæde til den billigste.

Der er stor forskel på det billigste og det dyreste supermarked. Foto: Kristian Brasen Vis mere Der er stor forskel på det billigste og det dyreste supermarked. Foto: Kristian Brasen

Hvis du går fra den næstdyreste til den billigste, er der godt 3.900 kroner at spare om året.

Og selv hvis du udskifter den dyreste discountkæde ud med den billigste discountkæde, er der stadigvæk godt 1.900 kroner at spare om året.

»Det her pristjek viser to ting. Det ene er, at der er en ret sund priskonkurrence mellem supermarkederne,« siger Ann Lehmann Erichsen, der er forbrugerøkonom i Nordea:

»Det andet er, at der faktisk er betydelige summer at spare, hvis man gør sig umage. Der vil være forbrugere, som ser det her pristjek og ærgrer sig over, at de handler i den samme kæde uge efter uge uden at tænke over priserne.«

Den samlede vinder - og dermed også kæden, der kan lade sig kåre som Danmarks billigste - er Lidl.

Her kan du købe de 97 varer i pristjekket for en samlet sum på 1.016,19 kroner.

Lidl vinder faktisk for femte dag i træk pristjekket – denne gang i kategorien kød og pålæg – og gør dermed rent bord.

Lidl er billigst i alle fem kategorier.

»Vi er ekstremt glade. Vi arbejder hårdt for at være billigst, så vi er glade for at komme bedst ud i et pristjek, som er det største og mest grundige, vi - ud fra hvad jeg ved - har været med i,« siger Morten Vestberg, kommunikationschef i Lidl:

»Vi har vundet en del pristjek i år, så vi er ikke så overraskede. Men det sætter en fed streg under, at Lidl er billigst i Danmark.«

Lidls sejr kommer efter en hektisk uge, hvor både læsere – og i særdeleshed supermarkedskæderne – har været ekstremt aktive i forbindelse med pristjekket.

B.T. har i ugens løb modtaget henvendelser fra samtlige supermarkedskæder.

Alle har forsøgt at få rettet priser – både så de selv så billigere ud, men også i mange tilfælde så konkurrenternes priser blev dyrere.

Der ingen tvivl om, at pristjek er vigtige for de danske supermarkedskæder – og derfor vil Lidl også gøre et stort nummer ud af, at de har vundet.

Det vurderer Mogens Bjerre, ekspert i detailhandel ved CBS.

»De vil helt klart bruge det her resultat til at brande sig. Lidl er generelt hurtige til at bruge de her positive historier i markedsføring, fordi det er en god historie at kunne fortælle kunderne, at de er billigst – og at det ikke en gang er dem selv, der siger det,« siger Mogens Bjerre.

FAKTA: Sådan gjorde vi - Sådan har vi regnet Om dagens eksempler på besparelser I følge Danmarks Statistik bruger en gennemsnitlig husstand i Danmark godt 36.000 kroner om året på mad og ikke alkoholiske drikke. Et eksempel på en udregning er: Den procentuelle forskel på den dyreste kurv med alle 97 varer i Spar og Lidl er 14,9 procent. Det vil sige, at hvis man sparer 14,9 procent på et gennemsnitligt madbudget på 36.000 kroner, er det godt 5.200 kroner over et år. Udregningen er foretaget i samarbejde med Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea. Om pristjekket generelt Den 23. september besøgte B.T. 11 supermarkedskæder og registrerede prisen på 104 varer i hver butik. Herefter sendte vi listen med varer og priser til kæderne, der siden er vendt tilbage med kommentarer og rettelser. Nogle er godtaget, andre er forkastet. Efter høring hos supermarkederne blev antallet af varer sat ned til 97. Syv varer, der ikke kunne købes i alle kæder, faldt ud af pristjekket. Vi er gået efter den absolut billigste variant af varen, der kan findes i butikken – inden for det fastsatte vægtinterval. Nogle af de priser, der fremgår i skemaet, er omregnet fra en anden vægt. Priserne er normalpriser og afspejler varens pris den 23. september 2019.

For Bruno Christensen, ekspert i detailhandel, er det ikke overraskende, at Lidl ender som vinder.

Han mener, at Lidl kun lige er kommet i gang på det danske marked.

»Man skal huske på, at Lidl er Europas største kæde. I Danmark har de udviklet sig til en aktør på markedet, som konkurrenter kigger efter – både fordi, de har flotte butikker, et godt sortiment, og fordi de er aggressive på prisen,« siger Bruno Christensen:

»Det betyder meget for den danske gren af Lidl, at de kan sige til ledelsen i Tyskland, at de er billigst i Danmark. Vi kommer til at se en del mere fra Lidl, det er jeg ret sikker på.«