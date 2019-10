Kampen om de danske dagligvarekunder er historisk hård i Danmark, men hvilken supermarkedskæde er egentlig bedst, når det kommer til stykket?

Det spørgsmål svarer danskerne nu på i en undersøgelse, hvor kunderne vurderer supermarkederne på adskillige områder og kårer Danmarks bedste supermarkedskæde.

Det er Loyalty Group, som igen i år har undersøgt danskernes holdning til supermarkedskæderne.

Kunderne har blandt andet vurderet kædernes serviceniveau, varernes kvalitet, butikkens image og udvalget af økologi.

På baggrund af de vurderinger har Loyalty Group så udregnet et indeks, som gør det muligt at rangere supermarkedskæderne fra top til bund.

Og supermarkedskæden, der løber med førstepladsen, er måske ikke så overraskende. Det er nemlig det samme, der er løbet med førstepladsen fire år i træk: Rema 1000.

Det er en rangering, William Bluhme fra Skørping godt kan forstå.

Tidligere handlede han faktisk i Fakta - som ender nederst i undersøgelsen - men Rema 1000's gode tilbud og overskuelig butik har fået ham til at skifte supermarkedskæde.

»Jeg kan godt lide at handle i Rema 1000, fordi deres slagtilbud ligger først i butikken, så når man kommer ind, kan man se de ting, de har annonceret med, fordi det altid ligger lige i indgangen,« siger han til B.T. og fortsætter:

»De har nogle udmærkede tilbud, og deres forretninger er pæne - især grøntafdelingerne«.

Lige i hælene har Rema 1000 tyske Lidl med et loyalitetsindex på 69,7, og Lidl er da også årets højdespringer i undersøgelsen.

Faktisk scorer Lidl højest flere af kategorierne, som eksempelvis kvalitet af varer og værdi for pengene.

Rangering af de fem bedste supermarkeder I parentesen er angivet kædens indekstal. Det højeste mulige tal at opnå er 100. 1: Rema 1000 (71) 2: Lidl (69,7) 3: Meny (65,1) 4: Kvickly (63,7) 5: SuperBrugsen (63)

Kun 4,6 point bag Lidl ligger Meny med 65,1 point.

Selvom Lidl er årets højdespringer, og selvom de vinder i flere kategorier, så har det altså stadig ikke været nok til at overhæle kundernes absolutte favorit.

Rema 1000 vinder ganske enkelt på, at de gennemsnitligt præsterer godt i samtlige kategorier - og ikke falder igennem på nogen af dem.

»Rema 1000 har på meget kort tid rykket sig helt op i toppen af de danske dagligvarekæder. De er meget skarpe på prisen – hvilket betyder meget i Danmark – og de har skabt en følelse af tilstedeværelse i deres butikker,« siger Bruno Christensen, der ekspert i detailhandel, til B.T. og fortsætter:

Rema 1000 er Danmarks bedste supermarkedskæde. Foto: Morten Dueholm Vis mere Rema 1000 er Danmarks bedste supermarkedskæde. Foto: Morten Dueholm

»Det er helt afgørende, at de har en købmand i butikken, som sætter sit eget præg.«

»Købmandens eget økonomiske udbytte afspejler direkte, hvor godt de behandler deres kunder, og hvor god butikken er, og det kan man virkelig mærke. De har en stor interesse i at levere flotte og gode butikker.«

Han påpeger også, at Meny eksempelvis ligger i den gode ende.

Det understreger ifølge Bruno Christensen nemlig, at danskerne kan lide, der er en synlig købmand i butikken.

Loyalty Group har i alt spurgt 3.087 repræsentativt udvalgte danskere om at vurdere supermarkedskæderne på syv parametre. Parametrene er: Tilgængelighed, servicekvalitet, produktkvalitet, værdi for pengene, tillid, økologi og image. Til hvert parameter er underspørgsmål, som respondenten svarer på, og ud fra de svar udregnes et indekstal til hvert parameter. Indekstallet går fra 0 til 100. Ud fra respondenternes svar i hver kategori udregnes et samlet indextal for hver kæde, som danner grundlag for en samlet rangering af kæderne.

Det er også en god indikation af, hvor meget prisen spiller ind, at nummer et og to i undersøgelsen også er dem, der ligger bedst i B.T.s pristjek.

At Rema 1000 er kundernes favorit, glæder ikke overraskende Rema 1000's indkøbs- og marketingsdirektør, Anders René Jensen:

»Vi bruger meget tid og energi på at lytte til vores kunder og høre, hvad de efterspørger. Det er vigtigt, at vi fører et sortiment i butikkerne, som dækker kundernes behov i hverdagen,« siger Anders René Jensen til Loyalty Group:

»Vi uddanner vores personale til at give kunderne en god oplevelse, når de handler i vores butikker. Som kunde er det vigtigt føle, at der er nogen, der gider at lytte til en og hjælpe en.«