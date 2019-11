Danskerne har taget den lækre, runde og italienske spise til sig, og der findes mange gode af slagsen i det danske land.

Men ingen så gode som de følgende.

Rejseportalen Big 7 Travel har kåret de 25 bedste pizzeriaer i Danmark. Hvem der er nummer ét, vender vi tilbage til.

På en flot tredjeplads finder vi 'Gorm's, der blev grundlagt af kendiskokken Gorm Wisweh. Det er nogle af de bedste, som man kan få i landet, lyder det blandt andet fra guiden. Her roser de også restaurationens snacks og antipasti.

På en andenplads er Mother, som man kan besøge, hvis man befinder sig i Kødbyen i København. Men du skal passe på. For hvis du smage en pizza fra Mother, så er du hooked, lyder det.

Og nu til førstepladsen. Her er der også tale om et pizzeria fra København. Nærmere bestemt Nørrebro.

Den bedste pizza landet har at byde på får du hos Bæst på Nørrebro. Her laver de blandt andet deres egen pølse og mozzarella.

Bæst tager pizzaen til et helt nyt niveau, lyder det fra folkene bag listen. Du kan se den hele ved at klikke her.