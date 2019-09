Søndag var en række af Danmarks bedste kokke, slagtere og pølsemænd samlet til Food Festival i Aarhus, hvor de dystede om at lave Danmarks bedste hotdog.

Det er ottende år i træk, at konkurrencen om at lave Danmarks bedste hotdog løb af stablen. Samlet for at bedømme de mange hotdogs var en række michelinkokke og madanmeldere.

Vinderen var en gammel kending – det var nemlig sidste års vindere fra michelinrestauranten MeMu i Vejle, der igen løb af sted med prisen.

Men det var ikke ligefrem en klassisk hotdog med ristede løg, gult, rødt og syltede agurker, der kunne lade sig kåre som landets bedste hotdog.

Et billede af Danmarks bedste hotdog fra MeMu. Foto: Aarhus Food Festival Vis mere Et billede af Danmarks bedste hotdog fra MeMu. Foto: Aarhus Food Festival

I stedet var det en hotdog med dampet og friturestegt sødmælksbrød, svinepølse, ost, skovæblecreme, blåskimmelost, løvstikkecreme, chipotle mayo, friske sennepsskorn og hvidløgsflager, der endte som vinder, skriver TV 2 Øst.

Andenpladsen var en hotdog fra panpan i Københavns Zoo.

På tredjepladsen kom en hotdog, som var lavet af Gemyse fra Tivoli i København.

Der fandt også to andre hotdog-kåringer sted.

Årets mest innovative hotdog vandt Resturant Hærværk for en hotdog, der slet ikke indeholdt kød.

Og så var der prisen for den hotdogbod, der solgte flest hotdogs til festivalens gæster.

Den pris tog Dyvig Badehotel, der solgte hotdogs for 30.000 kroner.

I alt blev der solgt hotdogs for knap 179.000 kroner - et beløb, der doneres til dyreværnet.