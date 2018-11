Torsdag aften blev Aarhus' bedste spisesteder, barer og shoppingmuligheder kåret.

Her får du et overblik over alle de forskellige priser og hvem der ifølge Aarhus Stiftstidende vandt dem.

Byens bedste nye spisested: Prezzemolo

Byens bedste take-away: De Fyrretyve Røvere

Byens bedste burger: Kødstadens Burger Joint

Byens bedste brunch: Langhoff & Juul

Byens bedste shopping for kvinder: Wonder Who

Byens bedste bager: Schweizerbageriet

Byens bedste shopping for mænd: S.T. Valentin

Byens bedste bar: Gedulgt

Byens bedste shoppingcenter: Magasin

Byens bedste gå-i-byen-sted: Fatter Eskil

Byens bedste oplevelse for drengerøve: Aarhus Watersports Complex

Byens bedste kulturoplevelse: VM i fodbold på Havnepladsen

Byens bedste familieoplevelse: Tivoli Friheden

Stiften-prisen: Evald Krogh og Jacob Haugaard

Tilbage i juni blev priserne uddelt i København. Her kan du finde en liste over vinderne fra 2018.