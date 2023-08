Det plejer at være gode latin, at det en god og sikker investering at placere sine penge i fast ejendom.

Men plejer er død i store dele af det, som kaldes Udkantsdanmark.

De i dag 10 procent billigste boliger i Danmark – svarende til cirka 140.000 boliger – er nemlig ikke steget en krone i værdi de seneste 30 år, når det tages højde for inflationen.

Det skriver Børsen på baggrund af en ny analyse fra Boligøkonomisk Videnscenter.

Landets billigste huse ligger især i det vestlige Jylland samt på Lolland-Falster, Langeland, Ærø og på Djursland.

Hus ved faldefærdig gård nær Sæsing i Vendsyssel. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Hvis man har købt ude i landområderne, så får man nul i afkast på sin bolig. Hvis man vil være sikker på at få en gevinst på boligmarkedet over 30 år, så er beliggenheden helt afgørende. Hvis man har købt ude i landområderne, så får man nul i afkast på sin bolig. Bruger man penge på at vedligeholde boligen, og det må man gå ud fra, at folk gør, så er det et tab,« siger Curt Liliegreen, administrerende direktør i Boligøkonomisk Videncenter.

Den analyse deles af Hans Thor Andersen, forskningschef for By, Bolig og Ejendom ved Aalborg Universitet.

Han påpeger, at det er dyrt at købe bolig i dyre områder som København, men af et boligkøb her også giver et godt afkast over tid, hvis man sælger.

Samtidig giver de høje friværdier i områder, hvor boligpriserne stiger mere end inflationen, gode muligheder for at låne i boligen.

Det er i høj grad urbaniseringen og affolkningen af yderområder, der skævvrider prisudviklingen på boligmarkedet. Københavns vokseværk smitter af på stort set hele Sjælland.

Ifølge analysen fra Boligøkonomisk Videncenter er der der stort ingen boliger på Sjælland blandt landets 10 procent billigste boliger.

Det er imidlertid ikke den rene jammerdal at have købt bolig i provinsen. Bor man i en større provinsby eller tæt på god infrastruktur, er boligerne over tid steget mere end inflationen.