Gennem flere år har banker og eksperter rådet boligejere til at skynde sig at omlægge fra flexlån til historisk billige fastforrentede lån, før renten stiger igen.

Men nu viser det sig, at de boligejere, der har ignoreret det råd og holdt fast i deres flexlån, står tilbage som vindere.

Efter justeringer i den Europæiske Centralbank og USA’s Federal Reserve vurderer Danske Bank, Nordea og flere topøkonomer nu, at der vil være negativ rente i Danmark frem til 2025, skriver Finans.

Dermed er truslen om stigende renter for boligejere med korte lån minimeret, og boligejere med eksempelvis F1, F3 eller F5 står til at fortsætte rentefesten flere år endnu.

»Hvis man har gjort det, som alle har kaldt uansvarligt og advaret imod, så har man været en vinder,« siger Curt Lilliegren, direktør i Boligøkonomisk Videncenter, og uddyber:

»Det er en misforståelse at sige, at dem, der har korte lån, er gamblere. Faktum er, at hvis man har haft F1 afdragsfrit, så har du været en vinder hele vejen igennem.«

Curt Lilliegren mener, at det er på tide, at analytikere nu har erkendt, at renterne forbliver på et lavt niveau mange år endnu.

Han mener, at banker og Realkreditinstitutter i stor stil har rådet kunderne til at konvertere til fastforrentede lån, fordi det er produkter, de tjener penge på via gebyrer og øget restgæld.

»Dem, der er hoppet på de her lån med de faste renter, de har købt den her sælgersnak om, at man er en gambler, hvis man har flexlån,« siger Curt Lilliegren:

»Man er hoppet på en sælgersnak om, at renterne vil stige.«

Også i Nykredit kalder man prognosen 'gode nyheder' for boligejere med variable lån.

»Dem med korte lån er jo ikke blevet bidt af den ulv, de hele tiden er blevet advaret imod i form af stigende renter,« siger Mira Lie Nielsen, boligøkonom ved Nykredit:

»I stedet har de haft meget lave ydelser og har kunnet bruge de ekstra penge på at betale andre lån af for eksempel. Der er ingen tvivl om, at dem med variabelt forrentede lån er mere trygge efter den her prognose.«

Der er dog ikke tale om egentlige vindere og tabere på boligmarkedet, forklarer begge eksperter. Alle er sådan set vindere.

For selv om en boligejer med et fastforrentet lån ofte betaler markant mere om måneden end en boligejer med flexlån, så er rentefald kommet alle boligejere til gode de seneste år.

»Historien er, at boligejerne – og især dem, som har belånt sig – har tjent kassen. Taberne er dem, der ikke har belånt sig og bare afdraget. Dem, og folk, der bor til leje,« siger Curt Lilliegren.

Hos Nykredit forklarer Mira Lie Nielsen, at der trods gevinsterne på korte lån fortsat er rigtig mange danskere, som konverterer til fastforrentede lån.

De er nu faldet til historisk lave én procent i rente.

»De fastforrentede lån giver en ekstra sikkerhed, som mange godt vil betale lidt mere for. Især førstegangskøbere,« siger Mira Lie Nielsen:

»Men der er ikke noget galt i at tage kortforrentede lån. Man skal bare kende de risici, der er ved at gøre det, og så skal man bruge de ekstra penge fornuftigt fremfor at øge sit forbrug.«