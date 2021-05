I årets første tre måneder havde fire af landets største banker et samlet overskud på mere end 10 milliarder kroner.

Alligevel har bankerne over en bred kam indført en ny måde, så de kan suge endnu flere penge ud af deres kunder. Og de har gjort det kryptisk for dig at undgå.

Det møder kritik.

»Det her er både uigennemsigtigt og ufleksibelt. Folk risikerer at komme til at betale penge, hvor de egentlig ikke burde,« siger Mads Reinholdt, direktør hos Forbrugerrådet Tænk.

Du har længe fået at vide, at du snart kun kan have 100.000 kroner stående på dine bankkonti, hvis du vil undgå at betale negativ rente.

Men det er kun den halve sandhed. Flere af de største danske banker har nemlig indført et system, som betyder, at folk med langt under 100.000 kroner i banken kan ende med at betale negativ rente.

Hos landets tredjestørste bank, Sydbank, har man eksempelvis kun én konto – en såkaldt 'friholdelseskonto' – hvor man kan have op til 100.000 kroner stående, inden den negative rente indtræder.

På alle andre konti, man har i banken, skal der betales negativ rente. Uanset om man har én krone eller en million kroner stående.

Hos Jyske Bank, landets andenstørste bank, fungerer det på lignende facon. Her kan man have op til 100.000 stående på sin NemKonto, mens alle andre konti bliver ramt af negativ rente.

Dermed rammes helt almindelige mennesker med mere end én konto af negative renter, hvis de eksempelvis foruden en friholdelseskonto eller NemKonto har en budgetkonto, en opsparing, en madkonto eller en helt fjerde.

Hvis man vil undgå at blive ramt af negative renter, skal man dermed blot have én konto hos de nævnte banker.

Og det går stik imod råd om god styring af ens private økonomi.

Det fortæller Kenneth Hansen. Han er ekspert i privatøkonomi, som han rådgiver om i TV3-programmet 'Luksusfælden'.

»Det giver struktur og overblik at have flere konti. Det gør det meget nemmere at have overblik over, hvor ens penge ryger hen, hvis man eksempelvis har en budgetkonto til regninger, en madkonto til indkøb og en lønkonto til lønnen,« siger Kenneth Hansen.

»Der opstår en helt ny problematik, hvis man har mange konti og vil undgå negative renter. Førhen kunne man sagtens have en del penge stående på sine konti. Enten skal man acceptere, at betale negative renter, eller også må man investere sine penge,« siger eksperten.

Han opfordrer desuden folk medmindre beløb på sine konti til at sluge den kamel, den negative rente kan føles som.

Fakta: Fem andre måder, du kan slippe for bankernes negative renter på Invester pengene i for eksempel aktier, guld, obligationer, ejendom eller investeringsobjekter som dyre ure, vin og kunst. Her skal du være opmærksom på, at enhver investering er forbundet med en risiko for tab. Og skal du bruge pengene inden for en kort tidshorisont, skal du nøje overveje, om du er villig til at løbe den risiko. Hæv pengene og put dem i en bankboks. Tjek din banks regler for opbevaring af kontanter i bankboks, før du gør det. Du skal også være opmærksom på, at kontanter kun er dækket af din indboforsikring, som typisk kun dækker få tusinde kroner. Brænder banken, eller bliver din boks udsat for røveri, er det bare ærgerligt. Vær også opmærksom på, om leje af boksen koster mere end de negative renter på din konto. Betal din gæld. Hvis du har gæld i en bil, forbrugslån, skattegæld eller lignende, kan du bruge dit indestående på over 100.000 kroner til at betale af på denne gæld. Så slipper du på en gang for negative renter på din indlånskonto og helt eller delvis for rentebetalingen på dine lån. Invester pengene i din bolig, for eksempel energirenovering. Det øger værdien af din bolig og nedbringer de løbende udgifter til opvarmning af boligen. Og så den nemme: Brug dem på fornøjelser. Kilde: Forbrugerrådet Tænk

»Det er trods alt et mindre beløb, hvis man ikke har så mange penge stående. Og for personer, der har problemer med økonomien, så giver flere konti bare en bedre struktur,« siger Kenneth Hansen.

Hos Forbrugerrådet Tænk er man direkte kritisk over for bankernes måde at komplicere den negative rente for forbrugeren.

»Bankerne har lavet deres ordning omkring negative renter på mange forskellige måder, og det er de i deres gode ret til. Men det skaber en usikkerhed hos forbrugerne, hvis det ikke kommunikeres tydeligt,« siger Mads Reinholdt, der opfordrer bankerne til at lade det samlede beløb på 100.000 kroner tælle på samtlige konti.

»I forvejen er vi ikke glade for negative renter, men når det samtidig er så ufleksibelt at have mange forskellige konti, så er det problematisk,« uddyber Mads Reinholdt.

Han mener desuden, at bankerne som samfundsinstitution kan ende med et problem.

»Det her kan skabe øget utilfredshed og mindre tro på bankerne,« siger han.

Den påstand er ikke taget ud af blå luft.

I en undersøgelse foretaget af Mybanker kan man læse, at danskernes tilfredshed med deres egen bank er på det laveste niveau i fem år.

Kun 67 procent af danske bankkunder vil i 2021 anbefale deres egen bank. Det tal var på 75 procent i 2020. Og her synes de negative renter at bære en stor del af skylden.

»Negative renter fylder meget for de private kunder, og vi kan se bevægelserne i vores tal fra kunder, der søger væk, hver gang en ny bank sænker sine grænser for negative renter,« siger kommerciel direktør i Mybanker Ans Khawaja.

Hos Jyske Bank afviser man kritikken.

»Det er den måde, vi har valgt at gøre det på ved helt almindelige bankindlån. Vi giver mulighed for at friholde ens NemKonto for negativ rente ved helt op til 100.000 kroner,« siger kommunikations- og marketingsdirektør Erik Q. Hansen.

B.T. har også bedt Sydbank om en kommentar. De oplyser følgende:

»Vi har valgt, at kunderne kan friholde op til 100.000 kroner på én konto, da vi netop mener, det er den mest enkle og gennemsigtige løsning. Kunderne kan selv vælge, hvilken konto, der skal friholdes, og de kan ændre deres valg, hvis de ønsker det,« siger Søren Hansen Reumert, der er områdedirektør for Kommunikation og Marketing.

Han fortæller desuden, at man oprindeligt havde en langt mere kompliceret model, som rådgivere og kunder fandt besværlig.