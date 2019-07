Du kan næsten ikke sige sommer uden også at sige is.

Man kan hurtigt blive forvirret, når man begiver sig ud i landets mange kiosker og supermarkeder på jagten efter en kold fornøjelse.

For som altid er der en række is, der har måttet lade livet, og en masse nye, der har taget deres plads. Men bare rolig. Her på B.T. er vi også vilde med is.

Her får du årets guide til sommerens nye is.

Magnum White Chocolate & Cookies

Du kender nok den hvide Magnum – i år kan du få den med et ekstra tvist: cookie. Det hvide chokolade-overtræk er nemlig mikset med cookiecrumble. For sådan en ispind skal du slippe 27 kroner.

Magnum Vegan Classic

Der skal også være lidt til veganerne – en plantebaseret is. Isen er lavet på ærteprotein, men skulle ligne den klassiske magnum i smag. Den koster også 27 kroner.

Magnum Brownie

Hvis du både er kage- og issulten, så er den her is noget for dig. Den består af vaniljeis med karamelsovs og en bund af brownie – selvfølgelig også overtrukket med chokolade. Du kan få den for 25 kroner i din nærmeste kiosk.

Solero Juicy Lemon

Endnu en is til det veganske folk – eller bare dig, der har dårlig samvittighed. Den er nemlig både økologisk, vegansk og fedtfattig. Den smager af citron og kan ende i din mave, hvis du har 14 kroner.

Cornetto Salted Caramel

Som du nok har gættet, så består isen af saltet karamel og vaniljeis. Men også små kugler af crunch, som du kan tygge lidt i. Vaffelisen koster 25 kroner.

Ben & Jerry's On the Dough

Endnu en krydsning mellem is og kage. Den består nemlig af cremet karamelis med peanutbutter, chokolade og cookie-dej. 26 kroner skal du smide for sådan en.

Kongo

En ny økologisk is fra Hansen. Den består af karamelsauce og vaniljeis overtrukket med chokolade, som er lavet på kakaobønner fra Congo – deraf navnet. Med 28 kroner på lommen kan du smage den.

Så! Nu skulle du gerne være lidt bedre forberedt, når du de kommende uger står bøjet ind over en af landets mange frysere med is.

B.T. ønsker dig en god sommer – vi håber, du vil dele den med os.