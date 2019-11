I år skriver den årlige kåring af Årets Bil i Danmark historie.

Det er nemlig første gang nogensinde, at en elbil løber med den fornemme titel.

Vinderen er den amerikanske elbil Tesla Model 3, som ifølge FDM vandt en sikker sejr.

Dermed løb elbilen med den prestigefyldte titel foran de andre fem finalister: Peugeot 208, BMW 3-serie, Kia og Xceed og BMW 1-serie.

Finaleresultatet Kilde: FDM Tesla Model 3, point: 166 Peugeot 208, point: 131 BMW 3-serie, point: 116 Kia Xceed, point: 105 BMW 1-serie, point: 82

Det er en jury på godt 20 danske motorjournalister, der hvert år udvælger og kårer Årets Bil i Danmark - en pris, som altså i år gik til Tesla Model 3.

»Det er historisk, at en elbil vinder titlen, men Tesla Model 3 viser på mange punkter, hvilken retning udviklingen kommer til at gå. Lige nu er der ingen elbiler, der overgår teslaen,« siger forenings formand, Karsten Lemche til Finans.

Tesla Model 3 er en mellemstor sedan, som koster melem 370.000 og 506.000 kroner.

Ifølge Finans er bilens store styrke den lange rækkevidde og hurtige ladning. Derudover er der i Danmark et meget omfattende netværk af Teslas egne ladere, som er spredt ud over landet.

Tesla Model 3 er også blandt de syv biler, der er gået videre til finalen i den europæiske Car of the Year. Foto: Mike Blake

I 2019 er der indtil videre solgt og indregistreret 1.793 Tesla Model 3 i Danmark. Dermed er modellen den mest populære elbil i Danmark.

Kåringen af Årets Bil kan i år fejre 52 års fødselsdag.

Det er dog første gang, at en decideret amerikansk bil vinder, og som nævnt tidligere også første gang, at det er en ren elbil, der løber med titlen.

Seneste - og eneste gang tidligere - at Årets Bil i Danmark var elektrisk, var opladningshybriden Opel Ampera, der vandt prisen i 2012.