Salling Group er nu klar med placeringen af de sidste 11 BR-butikker, der åbner i løbet af foråret.

Det oplyser Salling Group i en pressemeddelelse.

»Opbakningen til BR fra alle egne af Danmark har været overvældende. Der er ingen tvivl om, at den glade fætter med bjørneskindshuen kan noget særligt for danske børn og børnefamilier.«

»Derfor er jeg glad for, at vi har alle de kommende butikker på plads, og vi ser frem til at åbne alle 26 i den kommende tid,« fortæller BR-kædens nyudnævnte chef Charlotte From.

Det betyder også, at der skal ansættes flere hundrede nye ansatte.

»Vi skal have ansat mindst 300 nye kolleger, som skal kunne begejstre børn og deres forældre. Nu, hvor forårets butiksåbninger er er på plads, glæder vi os til at slå alle stillingerne op. Vi har heldigvis

allerede modtaget mange uopfordrede ansøgere fra dygtige kandidater, og jeg er ikke i tvivl om, at kunderne kommer til at møde nogle meget engagerede og dygtige BR-medarbejdere, når vi åbner

butikkerne, uddyber Charlotte From.

I sidste uge meldte koncernen ud, hvor de første 15 butikker åbner, og nu er de klar med placeringen af de sidste 11:

Holbæk, Frejasvej 16

Tåstrup, Mårkærvej 15

Tilst, Anelystparken 2-4

Randers, Marsvej 33

Aalborg, Løven 2

Hjørring, Bispetorv 4

Esbjerg, Gl. Vardevej 243

Kolding, Egtved Allé 3

Næstved, Vestergårdsvej 8

Viborg, Holstebrovej 81C

Holstebro, Nyholmvej 12