Det var gennem en god veninde, at Henrik Eriksen først hørte om de pakker med underholdning, som i dag sparer ham 1.536 kroner om året.

Først troede han egentlig, at hans veninde havde misforstået noget. Men så satte han sig ind i sagen, og herfra tog det ham få minutter ved computeren at spare 128 kroner om måneden.

»Jeg gik fra at have et teleabonnement til 249 kroner om måneden hos Telia til at skifte til Telmore og få et abonnement til 299 kroner om måneden, hvor der så også var HBO Nordic, Netflix og TV 2 Play oven i,« forklarer 36-årige Henrik Eriksen fra Fredericia:

»Det lød for godt til at være sandt, men den pakke af tjenester har sparet mig for en del penge.«

Henrik har sparet penge. Foto: Privat Vis mere Henrik har sparet penge. Foto: Privat

Det nye abonnement betød nemlig, at Henrik kunne opsige sine eksisterende abonnementer hos Netflix og TV 2 Play og stadigvæk få et teleabonnement, der mere end dækkede hans behov.

Så selv når man indregner den ekstra 50'er, Henrik betaler hos Telmore, sparede han altså 1.536 kroner om året på at skifte selskab og beholde de to streamingtjenester.

Samtidig fik han HBO Nordic oven i til en værdi af 99 kroner om måneden. Altså: en samlet økonomisk gevinst på 2.724 kroner om året.

Og Telmore er langtfra det eneste sted, som pakker streamingtjenester sammen på en måde, så du kan opnå mængderabat.

Der er efterhånden rig mulighed for at spare penge på streamingtjenester.

Hos YouSee viser et regneeksempel, som B.T. har udarbejdet, at du potentielt kan spare 125 kroner om måneden – eller 1.500 om året – på at pakke fem streamingtjenester sammen oven på en grundpakke i YouSees største bland selv-pakke med 36 point.

Hos Waoo kan du spare 29 kroner om måneden – eller 348 om året – eller ved at pakke to tjenester sammen.

Hos YouTv viser et regne-eksempel, at du kan spare 96 kroner om måneden – eller 1.152 kroner om året – ved at pakke fire tjenester sammen oven på en grundpakke.

FAKTA: Sådan sparede Henrik penge Henriks teleabonnement blev lidt mindre, men dækkede fortsat hans behov og mere til. Før: Telia-abonnement: 249 kroner om måneden (fri data, fri tale) Netflix: 99 kroner om måneden. TV 2 Play: 79 kroner om måneden I alt: 427 kroner om måneden. I dag: Telmore Play (fri tale, 50 GB data) + HBO Nordic, Netflix og TV 2 Play: 299 kroner om måneden. Besparelse: 128 kroner om måneden.

Også hos udbydere som Stofa og Boxer er det nu muligt at blande streamingtjenester ind i tv-pakker.

Tendensen er klar: Mens pakker med tv-kanaler er på tilbagetog, vinder pakker med streamingtjenester frem.

Og det er der en rigtig god grund til, vurderer Rasmus Larsen, redaktør på Flatpanels.dk:

»Da Netflix kom til i 2014, var der måske to-tre streamingtjenester i Danmark. I dag er der over 20. Markedet er blevet ekstremt fragmenteret og uoverskueligt, og derfor ser vi nu en bevægelse mod, at de her tjenester bliver pakket sammen,« siger Rasmus Larsen:

FAKTA: Eksempler på pakke-besparelser Eksempel: YouSee-besparelse (andre kombinationer er mulige) YouSee bland selv-pakke med 36 point: 579 kr/md. Grundpakke (25 tv-kanaler) Netflix (10 point) TV 2 Play (10 point) HBO Nordic (6 point) Viaplay (6 point) Min Bio (3 point) (1 point i overskud) Hvis man skulle have det samme hver for sig: YouSee grundpakke: 299 kr/md. Netflix: 79 kr/md. TV 2 Play: 79 kr/md. HBO Nordic: 99 kr/md. Viaplay: 99 kr/md. Min Bio: 49 kr/md. I alt: 704 kroner Besparelse (704 - 579): 125 kroner kr/md. Eksempel: YouTv YouTV 20 mixpoint: 399 kr/md. Tvungen pakke: Xee, Paramount+, Fox+, DRTV HBO Nordic (6 point) C More (5 point) Dansk Filmskat (4 point) Min Bio (3 point) (2 point i overskud) Hvis man skulle have det samme hver for sig: YouTV 3 point (mindste pakke): 199 kr/md. HBO Nordic: 99 kr/md. C More: 99 kr/md. Dansk Filmskat: 49 kr/md. Min Bio: 49 kr/md. I alt: 495 kr/md. Besparelse (495 - 399): 96 kr/md. Eksempel: Waoo-besparelse (anden kombination også mulig) Waoo streaming film & serier Basic: 149 kr/md. Viaplay TV2 Play uden reklamer Hvis man skulle have det samme hver for sig: Viaplay: 99 kr/md. TV2 Play: 79 kr/md. I alt: 178 kr/md. Besparelse (178 - 149): 29 kr/md.

»En del af det handler selvfølgelig om, at det bliver dyrt for folk at skulle købe en masse forskellige tjenester, så man laver koncepter med mængderabat. Men meget af det handler også om, at det skal samles, så det ikke er så uoverskueligt, som det er i dag.«

Rasmus Larsen mener, at vi på sigt vil se en del flere koncepter med sammenpakning af streamingtjenester.

»Om tre-ffem år vil der være relativ hård konkurrence om den her slags pakker,« konkluderer Rasmus Larsen:

»En del af det vil handle om at have en attraktiv pris og store mængderabatter, men jeg tror også, at det bliver rigtig vigtigt at kunne samle det på en teknisk platform, så det bliver nemmere at have med at gøre.«