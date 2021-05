Det var erhvervsminister Simon Kollerups bandbulle mod bankerne for godt en uge siden, der for alvor fik 56-årige Henrik Pedersen fra Gentofte op af stolen.

Danske Bank havde netop sænket grænsen for, hvornår man skal betale negative renter, til alt over 100.000 kroner, og det fik ministeren til at kalde bankerne for grådige og opfordre dem til at holde op med at sænke grænsen for, hvornår man betaler negative renter.

Og så gik Henrik i aktion.

»Jeg synes ikke, det er i orden, at folk ikke kan have penge stående uden at skulle betale for det. Jeg synes, det er forkert og usundt,« siger Henrik Pedersen.

Henrik Pedersen Foto: Privat Vis mere Henrik Pedersen Foto: Privat

Han formulerede et borgerforslag.

Det går i al sin enkelthed ud på, at regeringen opretter en statslig indlånsbank, hvor borgere kan sætte penge ind til nul procent i rente – måske endda til plusrenter.

»Jeg er en helt almindelig borger med et helt almindeligt lønmodtagerjob. Jeg er ikke medlem af et parti eller nogen interesseorganisation. Jeg kan godt lide tanken om, at hvis der kommer et borgerforslag med 50.000 underskrifter, så er politikerne tvunget til at forholde sig til det. Jeg håber, at mange vil skrive under,« siger Henrik Pedersen.

I takt med at bankerne har sænket grænsen for negative renter de seneste mange måneder, er Henrik blevet mere og mere skeptisk.

»Det er mærkeligt, at alle bankerne gør det samme. Jeg forstår ikke, at der ikke er nogen bank, der siger, at de ikke vil føre den politik. Jeg tror ikke, det stopper ved, at man skal betale renter af alt indestående over 100.000 kroner,« siger Henrik Pedersen.

Han påpeger, at det nu er omkring 1,4 millioner danskere, der betaler negative renter.

»Bankernes appetit på at tjene penge på indlån rammer en stor gruppe almindelige danskere,« siger Henrik Pedersen:

»Det startede jo med 750.000, og siden er grænsen bare rykket nedad. Om 14 dage er det måske 50.000 kroner, og om en måned er det måske 10.000 kroner. Og så siger jeg bare, at hvis ikke bankerne kan tilbyde en service, hvor man ikke betaler negative renter, så må staten gøre det.«

Ville du flytte penge over i Nationalbanken eller en anden statsdrevet bank, hvis du fik mulighed for det?

Han påpeger, at han ikke ønsker noget indgreb over for bankerne eller de fri markedskræfter, og at han i øvrigt ikke mener, at staten skal drive andre bankforretninger.

Han ønsker bare noget sikkerhed.

»Bankerne siger, at man bare kan investere sine penge, men det er jo synd for ældre mennesker for eksempel. Hvorfor skal de løbe en risiko ved at sætte pengene i aktier? Jeg forstår ikke, hvorfor bankerne behandler deres kunder på den måde,« siger Henrik Pedersen:

»Det her er lidt ud fra et gammeldags princip om, at det er godt, når folk sparer penge op til dårlige tider eller uforudsete udgifter. Negative renter kan tvinge folk til at gøre noget andet. Det, tror jeg ikke, er godt.«

Henrik afviser, at han stiller forslaget for selv at slippe for negative renter.

»Jeg tror da, at jeg i perioder kommer til at betale negative renter,« siger Henrik Pedersen:

»Men det er ikke så meget mig selv, jeg tænker på. Det er princippet i det. Bankerne må være helt fri til at træffe deres egne beslutninger, men nogle gange må staten opstille alternativer, hvis der er markeder, der ikke fungerer,« siger Henrik Pedersen.

Henrik Pedersen står ikke alene med sit forslag.

Få dage før han oprettede borgerforslaget, udtalte Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, at han mener, det bør være en mulighed, at borgere kan overføre penge til Nationalbanken og undgå negative renter.

Efter Henrik Pedersen oprettede sit borgerforslag 1. maj, har de politiske partier Dansk Folkeparti og Enhedslisten over for B.T. givet udtryk for, at de bakker op om at gøre det muligt at sætte sine penge i Nationalbanken til nul procent i rente.