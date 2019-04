Da Henrik Dalgaard i slutningen af november 2018 sendte 599 kroner af sted til webshoppen nordicwoman.dk, troede han, at kærestens julegave var i hus.

»Men track and trace-nummeret virkede ikke. Jeg fik ikke varen. Til at starte med skrev de, at de var kede af ventetiden, men så stoppede de med at svare,« siger Henrik Dalgaard.

Han fik aldrig jakken. De 599 kroner er tabt, fordi han betalte med en bankoverførsel. Henriks oplevelse er langtfra unik.

Nordicwoman.dk's historik strækker sig nemlig kun fra maj 2018 til marts 2019. Her startede Erhvervsstyrelsen en tvangsopløsning af selskabet.

I webshoppens levetid hobede klager på Truspilot og politianmeldelser sig op, fordi flere kunder oplevede det samme som Henrik: Varerne kom aldrig, og hvis de gjorde, gik der ofte lang tid.

Og det sluttede ikke med Nordicwomans tvangsopløsning.

I januar gjorde direktøren Morten Møller Knudsen noget, der genstartede cirklen.

Han fratrådte som direktør for nordicwoman.dk og oprettede hjemmesiden desejeunger.dk, fremgår det af CVR-registeret.

Desejeunger.dk er mere eller mindre samme koncept som Nordicwoman. Denne gang fik webshoppen ovenikøbet tildelt et e-mærke som kvalitetsstempel.

Siden har en velkendt historie udspillet sig: Det vælter ind med vrede anmeldelser på desejeunger.dk's Trustpilot-side, hvor adskillige kunder beskriver et velkendt forløb:

Track and trace-numre, der ikke virker. Varer, som kunder ikke har modtaget, eller som kommer meget forsinket frem. Kundeservice, som er meget svær at komme i kontakt med.

Flere af desejeunger.dk's kunder har henvendt sig til B.T. de seneste måneder. De beskriver forløb, hvor de har måttet kæmpe for at få varer eller penge tilbage.

Og nu bliver desejeunger.dk så også efterforsket af politiet, bekræfter Fyns Politi over for B.T.

Henrik Dalgaard er forbløffet over, at det, han blev ramt af hos nordicwoman.dk, kan fortsætte under et nyt navn.

»Det er helt utroligt, at det bare bliver ved. Sådan nogle mennesker skal stoppes. Jeg oplever det her som decideret tyveri, og jeg oplever det, som om jeg er blevet bestjålet,« siger Henrik Dalgaard:

»Det er skide ærgerligt at have spildt sine penge på sådan noget her, og jeg mener, at de her mennesker skal behandles som kriminelle,« siger Henrik Dalgaard, som har meldt Nordicwoman til politiet.

Problemerne er allerede nu til at tage og føle på for desejeunger.dk.

Ud over en politiefterforskning oplyser e-mærket til B.T., at de nu har indstillet desejeunger.dk til at få frataget e-mærket.

»Vi har modtaget nogle konkrete forbrugersager, hvor penge er blevet trukket, og varerne ikke er blevet leveret. Indledningsvis har de været til at komme i kontakt med, men ikke efter de sidste par sager. Så nu er de indstillet til at få frataget e-mærket,« forklarer Camilla Post, chefjurist hos e-mærket.

Men hvordan kan sådan en webshop overhovedet opnå et e-mærke til at starte med?

»Vi kan ikke afvise webshops, som ikke er dømt for noget. Vi håbede, at vores deltagelse kunne være med til at løfte niveauet, og vi er gået ind i det her med åbne øjne og har fulgt dem tæt. Vi har så fået nogle henvendelser nu, der får os til at reagere.«

B.T. har kontaktet desejeunger.dk for at få en kommentar fra direktør Morten Møller Knudsen. Han er ikke vendt tilbage.

B.T. fik dog Morten Møller Knudsen i tale i december, da flere kunder rasede over, at de ikke havde fået leveret varer fra Nordiwoman.dk.

Her afviste han, at nordicwoman.dk var et svindelfirma, men erkendte, at nogle af kunderne havde ventet for længe.

Få dine penge tilbagen hvis du er blevet snydt Hvis du har penge i klemme hos desejeunger.dk, er der en række situationer, hvor du kan få dine udgifter refunderet af e-mærket. Klik ind her.

Han forklarede samtidig, at de ubrugelige track and trace-numre, kunderne fik, kort efter deres penge var blevet trukket, var på grund af en fejl i systemet, som ville blive rettet.

Men det er tilsyneladende ikke sket. Nordicwoman.dk er nu under tvangopløsning, og flere kunder giver på Trustpilot udtryk for, at de oplever samme fejl i Morten Møller Knudsens nye webshop, desejeunger.dk.

B.T. ville gerne have foreholdt Morten Møller Knudsen, at den fejl fortsat sker.

B.T. ville også høre Morten Møller Knudsens forklaring på, at politiet nu efterforsker hans webshops, at nordicwoman.dk er under tvangopløsning, og at desejeunger.dk står til at få frataget e-mærket.