40-årige Henriette Kikkenborg fra Valby er vild med mærketøj til børn. Blandt favoritterne er Molo med dyreprint, Tommy Hilfiger og Hummel.

Men som alenemor med fem hjemmeboende børn og en kontanthjælp som indtægt er der ikke råd til at købe mærketøj i butikkerne. Så Henriette Kikkenborg har fundet en anden løsning. En billigere løsning.

Hun køber brugt.

Og hun er ikke alene. Landets børnefamilier vælter i disse dage ind i butikker og ud på platforme, hvor de kan købe brugt tøj og brugt legetøj til deres børn i et forsøg på at spare penge.

Henriette tjekker flere gange om ugen annoncer i udvalgte grupper på Facebook, Reshopper og på Den Blå Avis.

»Meget af det, man kan få, er rigtig pænt. Der er mange private, der sælger fejlkøbt børnetøj, som stadig har prismærke på,« siger Henriette Kikkenborg:

»Men det er ikke altid, at jeg har råd til at slå til, for der skal jo også være råd til mad, og budgettet er presset med de priser, der er i øjeblikket.«

Henriette Kikkenborg anslår, at hun bruger 2.000-3.000 kroner om året på børnetøj.

En udgift, som ville have været langt højere og umulig at dække, hvis hun ikke købte det brugt.

Der er nærmest gået sport i det, når Henriette Kikkenborg leder efter brugt børnetøj.

»Jeg sparer rigtig meget. Jeg betaler måske 30 kroner per del, hvor det fra nyt vil koste 200-300 kroner,« fortæller hun.

Hos online-markedspladsen Reshopper oplever man, at flere børnefamilier er begyndt at gøre ligesom Henriette Kikkenborg.

En udvikling, de tilskriver de generelle prisstigninger og inflationen.

»I august fik vi over 6.000 nye brugere. Sammenligner man med samme måned sidste år, er det en stigning i tilgang af nye brugere på 32 procent,« siger Nicolai Danmark Johannesen, medstifter og direktør i Reshopper.

Også hos genbrug-konceptet Børneloppen, der har 12 butikker rundt omkring i landet, mærker man, at der er kommet flere kunder i butikken.

Siden februar er der sket en vækst i salget på 25 procent.

»Tidligere kom folk mere for at ose, nu kommer de med en indkøbsliste i hånden og fylder kurven,« siger Johanna Kiel, medejer af Børneloppen.

En af dem, som flere gange om året tager turen forbi Børneloppen, er 34-årige Christina Christensen fra Frederikssund.

»Min erfaring er, at der er noget for alle, når man køber brugt, også for dem der går efter modetøj,« siger Christina Christensen.

På turen rundt mellem standene har hun konstant sin telefon fremme.

»Jeg har en mapper på min telefon, hvor jeg har billeder af, hvilke størrelse tøj og hvilke farver min datter på to et halvt år allerede har. Så ved jeg, hvad der vil matche til det,« fortæller hun.

»Jeg er faktisk vildt overrasket over, hvor meget kvalitetstøj man kan få brugt. Jeg ville aldrig købe en kjole til 500 kroner til min datter, men når man kan få den til 80 kroner, ryger den i kurven.«

Christina Christensens yndlingsfund er en Pompdelux jakke til 60 kroner, som stod som ny.

Christina Christensen understreger, at ulempen ved at købe brugt er, at der ikke er garanti for, at man kan finde alle de ting, man er på jagt efter i den rette størrelse.

»Man skal bruge meget mere tid, end hvis man gik ind i en butik, hvor der hænger 20 af den samme bluse, men der er virkelig meget at spare, hvis man er tålmodig nok,« siger hun.

»Havde vi skullet købe de samme ting fra ny, ville vi nok have skullet betale fire gange så meget for det.«