Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Endnu et pristjek, endnu et resultat, som vi nærmest ikke kan tro, når vi sidder og går priserne igennem.

Denne gang er det en kurv med 23 varer i landets seks discountkæder, vi har undersøgt i et pristjek på bt.dk. Denne gang er der tale om en prisstigning på mellem 18-22 procent fra februar til juli alt efter kæde.

I kroner og øre taler vi om, at kurvene er steget med mellem 66 og 79 kroner på få måneder. Selv i disse tider er det absurd.

Ja, alle har fattet, at fødevarer bliver dyrere. Men alligevel må min kollega og jeg, som godt kan kalde os pristjek-veteraner, dobbelttjekke for at sikre os, om det nu også kan være rigtigt?

Vi kan ganske enkelt ikke tro, hvad vi sidder og ser på.

For det går stærkt opad. Og selv kæder, hvis dna er at have lave priser, kører prisstigninger i voldsomt tempo og omfang.

Vi må ganske enkelt bare konstatere, at discountkæder i juli 2022 kører med priser, som kun de dyreste butikker kunne bryste sig af for bare seks måneder siden.

En prisstigning på 20 procent for en kurv med varer i et dansk discountsupermarked over fem måneder er grotesk.

Uanset hvordan du vender og drejer det. Uanset årsag. I et historisk perspektiv er det grotesk.

Der er nogle af de her discountkæder, hvis selvforståelse – og ikke mindst image blandt kunderne – får alvorlige bank lige nu.

Tag bare Lidl. Det er ikke mere end to-tre år siden, at de havde en pressechef, som nærmest udfordrede os til at lave pristjek i tide og utide:

»Vi vinder. Det lover jeg dig, Niels. Der er ingen, der kan slå os på pris.«

Og rigtig nok: De havde en stime af sejre. I det her pristjek ender de dårligst og med den største prisstigning i kroner.

Ja, det er et øjebliksbillede, men ikke desto mindre et øjebliksbillede af Lidl, som jeg aldrig har set før. Alle normer er sat ud af spil.

Og Lidl er overhovedet ikke alene med det her. Alle kæderne har trådt på prispedalen og bliver ved med at trykke foden lidt hårdere ned uge for uge.

Mogens Bjerre, lektor på CBS, sagde det ganske klart til B.T. for et par måneder siden: Kæderne er ramt af forvirring, usikkerhed og voldsomme prisstigninger fra alle sider.

Lige nu har de først og fremmest fokus på at have en sund forretning. Koste, hvad det vil i form af prisstigninger.

Prisudviklingen er i højere grad dikteret af egne behov for at tjene penge end af at gøre sig til i konkurrencen om at vinde kunder. Det er ren overlevelse.

Aldrig har det været vigtigere, at du som kunde reagerer.

Det gør rigtig mange forbrugere i forvejen. Vi ser tydelige tegn på, at danskerne køber billigere og færre varer i supermarkederne end for bare et år siden.

Vi er enormt prisbevidste, og danske forbrugere er i verdensklasse, når det kommer til at spare nede i supermarkedet.

Du kan ikke længere bare regne med, at det supermarked, der var billigst for seks måneder siden, fortsat er billigst.

Du kan ikke regne med, at det supermarked, der plejer at have de bedste tilbud, også har det nu.

Hvis du går op i pris, vil du blive belønnet for at være aktiv, shoppe rundt, undersøge tilbudsaviser og forholde dig kritisk til dit lokale supermarkeds priser.

Det kan godt være, det kan være svært at overskue, men der er penge at hente.

Det viste vores pristjek – trods alt – også. Så det er bare med at klø på.