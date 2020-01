Det sker ikke hver dag, at YouSee får ros – og specielt ikke af forbrugernes vagthund, Forbrugerrådet Tænk.

Men onsdag fik tv-giganten lidt at varme sig på. Det er YouSees melding om, at de nu går målrettet efter at afskaffe tv-pakker og i stedet give kunderne mere valgfrihed, der skaffer dem et klap på skulderen.

»Det er jo opmuntrende, at YouSee har lært, at forbrugerne er glade for selv at kunne vælge i stedet for at blive prakket en stor pakke med kanaler på,« siger Martin Salamon, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk:

»Det er et spændende signal, hvis de virkelig vil forbedre muligheden for, at forbrugerne kan vælge mere frit. Det kan vi kun være glade for.«

Det er Michael Moyell Juul, koncernchef for selskabet Nudday, moderselskabet for YouSee, som har varslet, at man på sigt går efter, at alt skal være 100 procent valgfrit.

I den melding ligger blandt andet et varsel til TV 2 og NENT, der driver TV3, om, at man ved kommende forhandlinger vil gå efter, at deres kanaler og tjenester skal være valgfri fremfor at ligge i faste pakker.

Helt på samme måde, som man gjorde under forhandlingerne med Discovery Networks.

Der endte det i en konflikt, så Discoverys 11 kanaler forsvandt fra YouSees univers ved årsskiftet.

»Det er jo spændende, at YouSee vil tage den her kamp. Hvis det er et strategisk opgør, så der bliver større fleksibilitet, så er det jo rigtig godt, og så er det altså også godt på forbrugernes vegne,« siger Martin Salamon.

Men alt skal ikke være ren jubel. Der er også skepsis at spore hos Martin Salamon.

Nu vil han gerne se, hvad det rent faktisk er, YouSee har tænkt sig.

»Hvis det betyder, at YouSee nu vil sælge pakker med point, man kan vælge kanaler med, i stedet for pakker med kanaler, så går de jo ikke hele vejen,« siger Martin Salamon:

»Og hvis man skiller det ud og afskaffer pakkerne, så de enkelte kanaler ender med at blive dyrere, end når de ligger i en pakke, så er det jo heller ikke godt.«

Helt generelt håber Martin Salamon på, at man virkelig tænker på kunderne i processen.

»Vi har aldrig kaldt på, at pakkerne helt bliver afskaffet, for dem er der mange kunder, der godt kan lide. Vi har kaldt på, at der kommer større mulighed for valgfrihed. Og hvis der gør det, så er det godt,« siger Martin Salamon:

»Nu ser vi, hvordan det konkret ser ud. Men signalerne er positive.«