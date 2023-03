Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det skal være slut med morgenmads-produkter som McMuffin og McToast i de danske McDonald's-restauranter.

Startende tirsdag forsvinder produkterne ganske enkelt fra menuen.

»Det er hele vores morgenmadssortiment, der forsvinder,« forklarer Mads Jensen, kommunikationsmedarbejder for McDonald's i Danmark:

»Det gør vi dels, fordi det er kompliceret for vores medarbejdere at indstille køkkenet til det ene og så det andet. Man kan ikke have fuldt sortiment og morgenmadssortiment samtidig, så det her gør det lettere for vores medarbejdere.«

For en del kunder vil tiltaget ligefrem være godt nyt.

»Vi har rigtig mange gæster, som efterspørger det fulde sortiment allerede fra morgenstunden. Og det kan de så få nu,« siger Mads Jensen.

Han oplyser, at kaffe ikke afskaffes – det er udelukkende produkter som McMuffin og McToast.

Der vil jo nok være kunder, der kommer til at savne de her produkter. Får de aldrig de her produkter tilbage på menuen?

»Man kan jo aldrig sige med sikkerhed, om produkter kommer tilbage på menuen. Men nu fjerner vi dem i hvert fald startende tirsdag.«