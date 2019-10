Der er opstået noget nær jubel blandt flere osteproducenter i Danmark de seneste dage.

Alle deres konkurrenter er nemlig med ét blevet fejet af banen, når det gælder produktionen af en helt særlig og meget populær ost.

Det er havartiosten, som netop har fået tildelt EU’s Beskyttet Geografisk Betegnelse-mærke, skriver flere branchemedier, heriblandt mejeri.dk.

Det betyder helt lavpraktisk, at ostetypen om senest fem år skal være fremstillet i Danmark efter helt specielle retningslinjer for at kunne kalde sig en havartiost.

I dag foregår der ellers en relativt stor produktion af havartiost i Spanien og Tyskland, men de skal altså fremover kalde osten noget andet.

Dermed er det kun danske producenter, som kan lave den populære ost.

Der sælges hvert år mellem tre og fire millioner kilo havartiost i Danmark – og samlet producerer danske mejerier omkring 17 millioner kilo havartiost om året.

Den mængde ser altså ud til at stige betragteligt om fem års tid.

Havartioste skal nu fremover produceres i Danmark, hvis der skal kunne stå havartiost på pakken. Foto: Esben Salling Vis mere Havartioste skal nu fremover produceres i Danmark, hvis der skal kunne stå havartiost på pakken. Foto: Esben Salling

Havartiosten er opfundet i Danmark, hvor den er blevet produceret siden 1921.

At havartiosten nu udelukkende skal produceres i Danmark glæder både Arla og andre osteproducenter, ligesom BGB-foreningen i Danmark jubler.

»Det betyder virkelig noget for dansk mejeribrug, at vi nu også har fået Havartien på BGB-listen,« siger Hans Henrik Lund, formand for BGB-foreningen:

»Det er en anerkendelse af, at osten er af dansk oprindelse, og i forlængelse heraf kan vi nu glæde os over, at Danmark efterhånden producerer en fin variation af spændende, nationale oste.«