Når du går rundt på gaden til sommer, vil du se det samme hårspænde gå igen hos rigtig mange unge kvinder. Farven vil variere, men designet er det samme.

Hårspænderne er nemlig produceret efter samme design på en eller flere fabrikker i Kina. Den største forskel er, hvor meget kvinderne har betalt for hårspændet.

For mens nogle eksempelvis har betalt 46 kroner for det via eBay eller Aliexpress, har andre betalt tre, fire eller fem gange så meget i danske webshops, som har købt det hjem og lagt en solid sjat oven i prisen.

Den danske webshop Suiava sælger eksempelvis hårspændet til 150 kroner. I shoppen Andcopenhagen, der har Christiane Schaumburg-Müller som partner, koster det 199 kroner. Direktøren for Suiava, Nicklas Jørgensen, forklarer:

Disse hårspænder vil være ekstremt populære til sommer. Det ene er købt i Kina til 46 kroner. Det andet er købt i Danmark til 199 kroner. De er produceret efter den samme støbeform i Kina. Vis mere Disse hårspænder vil være ekstremt populære til sommer. Det ene er købt i Kina til 46 kroner. Det andet er købt i Danmark til 199 kroner. De er produceret efter den samme støbeform i Kina.

»I forhold til det konkrete hårspænde er det en støbeform, som er lavet af en fabrik i Kina. Så vælger man farve og siger: 'Den vil jeg gerne bruge'.«

Herefter bestiller butikkerne varen hjem og sætter prisen tre, fire eller fem gange højere, end den kan fås til på kinesiske webshops.

Eksemplet er langtfra enestående.

B.T. beskrev lørdag, hvordan webshoppen Andcopenhagen, der har tv-værten Christiane Schaumburg-Müller som samarbejdspartner og medstifter, sælger varer fra Kina, der kan købes langt billigere på kinesiske webshops.

Nu har B.T. gennemgået mere end 10 danske webshops og har i samtlige tilfælde fundet varer, som kan købes til en langt lavere pris på hjemmesider som eBay og AliExpress.

Det er alt fra tasker, armbånd og øreringe til hårspænder, ringe og hårbånd.

»Der er ingen tvivl om, at rigtig mange af de her accessories er købt i lande med ekstremt lave produktionsomkostninger som Kina,« siger Henrik Theil, kommunikationschef i Foreningen for Dansk Internethandel:

»Sådan er det også i detailhandlen. Det overrasker mig ikke, for det er normalt, at man køber billigt og sælger så dyrt som muligt.«

Han mener ikke, at der er noget odiøst i, at de danske webshops køber varer i Kina og nogle tilfælde 5-, 10- eller 20-dobler prisen.

»Hvis man kan få folk til at betale de priser, er det godt købmandskab. Der er fri prissætning i Danmark. En webshops opgave er jo at tjene penge og få overskud,« siger Henrik Theil.

Hos Suiava forklarer Nicklas Jørgensen, at de også selv designer ting, de så bestiller fra fabrikker i Kina.

Når de kinesiske fabrikker har lavet støbeformen, kan de finde på selv at producere varer efter samme design og sælge til andre danske webshops – eller sælge det direkte på eBay eller AliExpress til en meget lavere pris.

I Forbrugerrådet Tænk er man bekendt med, at varer fra Kina bliver markedsført I Danmark. De understreger dog, at det som udgangspunkt ikke er ulovligt.

»Men jeg kan sagtens forstå, at det kan virke provokerende, når man betaler markant højere priser for varer, man kan få billigt på en kinesisk webshop,« siger Martha Nør Kjeldsen, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk:

»Hvis man føler sig snydt, må man som forbruger tage den kamp op og lade være med at handle der igen, hvis man ikke får noget ud af at klage. Det er et sprog, virksomhederne forstår.«

Hun mener, at det med webshops er blevet sværere for kunderne at vurdere varernes kvalitet.

»Du har ikke produktet i hånden, og så kan det svært at vurdere, om det eksempelvis er en vare af meget dårlig kvalitet. Det er lidt en jungle, som forbrugerne stadigvæk er ved at vænne sig til,« siger Martha Nør Kjeldsen:

»Udgangspunktet er, at man som forbruger skal kunne stole på markedsføringen af produkterne, altså pris, billeder og beskrivelse, men det er desværre bare ikke altid tilfældet. Så må man kontakte virksomheden og bede om at få pengene retur.«

Et af de steder, man som forbruger kan få hjælp til at gennemskue, om man får kinavarer til overpriser, er på Instagram-profilen tippetdk.

Indehaveren af siden lægger ugentligt eksempler op, hvor vedkommende afslører danske webshops i at sælge varer fra Kina til overpriser.