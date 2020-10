264 kvadratmeter bolig på to plan, flere terrasser og indgang direkte fra elevatoren.

Beskrivelsen af landets dyreste lejlighed lyder langt hen ad vejen, som en luksuriøs højhuslejlighed fra en amerikansk film eller tv-serie. Men det er i den danske hovedstad i den dyre bydel Nordhavn, at den eksklusive bolig ligger, som netop har indtaget toppositionen på det danske ejerlejlighedsmarked.*

Det skriver boligvisningssiden Boliga.dk.

Prisen, der sikrer ejerlejligheden på 15. etage i det markante nybyggeri The Silo førstepladsen, lyder nemlig på svimlende 32,5 millioner kroner, hvilket giver en kvadratmeterpris på over 123.000 kroner.

For det beløb får du udover fem værelser også adgang til en p-kælder, en privat tagterrasse og udsigt til havet – det oplyser mæglerforretning Siesbye Kapsch i lejlighedens salgsmateriale hos den hovedstadsbaserede .

Landets dyreste område

Penthouselejligheden blev sidst handlet i 2017 - samme år som bygningen blev opført - for lige over 20,3 millioner kroner, men her tre år efter er udbudsprisen altså sneget sig godt 12 millioner kroner højere op.

Den eksklusive bolig ligger da også i landets absolut dyreste ejerlejlighedsområde, oplyser Boliga.dk.

Bare i år har lejlighedskøberne i vandkantsbydelen Nordhavn i gennemsnit givet over 54.600 kroner pr. kvadratmeter – hvilket er næsten 3,3 millioner kroner for en to-værelses lejlighed på 60 gennemsnitlige kvadratmeter.

Indtil videre er det dog i et andet område af hovedstaden – nærmere bestemt i nabopostnummeret København Ø - hvor årets hidtil største lejlighedshandel har fundet sted: Her blev en 337 kvadratmeter stor lejlighed på Hjalmar Brantings Plads nemlig solgt for 24 millioner kroner i starten af året.

Hvis penthouselejligheden i Nordhavn bliver handlet til et beløb nær udbudsprisen - bliver den ikke bare årets dyreste lejlighedshandel - men også den dyreste, der nogensinde er solgt i landet.

*Der er kun medtaget færdigbyggede ejerlejligheder, der er udbudt offentligt til salg i opgørelsen og som findes på Boliga.dk - projektsalg er udeladt. Boliga.dk har kendskab til alle tinglyste ejerlejlighedshandler foretaget siden 1992.