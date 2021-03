I disse coronatider er det særlig smart med de mange apps og programmer, man kan mødes virtuelt over. Både i fritiden, i skolen og på arbejdet.

Men nu er en af de mest populære apps havnet i en uheldig situation.

'Microsoft Teams' er lige nu ramt af et nedbrud verden over.

Det skriver The Verge.

We're investigating an issue for access to multiple M365 services. Please visit the admin center post M0244568 for more information. We'll provide additional information here as it becomes available. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) March 15, 2021

Nedbruddet går potentielt ud over rigtig mange mennesker. Teams har nemlig 115 millioner brugere på verdensplan hver eneste dag.

En succesfuld app, som kun er blevet endnu mere populær under coronapandemien.

Nedbruddet er allerede blevet opdaget af flere brugere, som blandt andet har skrevet om det på Twitter. Nogle mere begejstrede end andre.

En Twitter-bruger 'Nathan MacDonald' skriver blandt andet i en ironisk tone, at Microsoft Teams desværre er nede, og han har ellers fire møder i det. Herunder har han vedhæftet et billede af en der blinker med det ene øje.

Oh no...Microsoft Teams is down and I have four meetings this afternoon. I sure hope it gets fixed soon... pic.twitter.com/nWgYKPlCrK — Nathan MacDonald (@nathan_albert) March 15, 2021

Nedbruddet er sket i forbindelse med en opdatering, som har lukket systemet ned. Den opdatering forsøger Microsoft nu at rulle tilbage.

Men det har taget længere end forventet. Man ved endnu ikke, hvornår Teams er oppe at køre igen.