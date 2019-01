Måske er det dig, der er den heldige og starter det nye år med et par ekstra millioner på bankkontoen. I hvert fald kan det være tilfældet, hvis du har købt onsdagslotto denne uge i Centerkiosken i Hammel.

Vinderen af 4.381.215 kroner har nemlig ikke meldt sig endnu.

Den person, der har købt sin kupon i kiosken i Hammel ved Aarhus, har ramt plet med alle Joker-tallene, og det er ejeren af Centerkiosken glad for.

»Vi er jo nummer 1 på pengelisten i år. Som forhandler håber man på tre ting. Enten at man selv vinder - men jeg spillede ikke i går - at der ingen vinder er så præmiepuljen stiger, eller at en kunde vinder den store gevinst,« siger kioskejeren Jan Lyk Eskildsen til TV2 ØSTJYLLAND.

I de 29 år, han har haft kiosken, er det sket to gange før, at nogen har ramt de seks rigtige tal. Men der har gevinsterne været en smule mindre end nu, nemlig på 1,6 og 1,8 millioner kroner.

Jan Lyk Eskildsen synes, det er sjovt, at det lige netop er onsdagslottokuponerne, der nu for tredje gang er held med, da det er dem, der den laveste af lotto’erne rent omsætningsmæssigt.

Men nu er der ikke andet for end at vente. Og det gør Jan Lyk Eskildsen også spændt, mens han og hans medarbejdere spekulerer på, hvem vinderen mon kan være, da de ved, hvem der spiller fast hos dem.

Og hvis du har købt en kupon i kiosken, så tjek lige, om det er dig, der er den heldige med tallene: ‘2, 6, 5, 3, 1, 8, 3’