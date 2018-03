Haven begynder at røre på sig, og der skal både beskæres og gødes, inden man går den travleste tid i møde.

København. Når kalenderen siger april, begynder der at vise sig liv i haven efter en lang frosttung vinter.

- Nu kommer vi rigtig ind i havesæsonen. Så snart vi begynder at få lidt varme, begynder planterne at røre på sig. Og det betyder, at vi lige om lidt får travlt i haven, fortæller Louise Møller, som er havefaglig ekspert ved Haveselskabet.

Få haverådgiverens tip til, hvad der kan ordnes i haven i april.

1) Beskæring

I april skal der ryddes op og klargøres i haven. Det vil sige, at det visne og indtørrede skal væk, så planterne kan få en god start på sæsonen, siger Louise Møller.

- Vi skal til at beskære roser, når vi kommer hen i midten af april. Nogle siger som tommelfingerregel, at de skal beskæres på dronningens fødselsdag (16. april, red.), siger hun.

De almindelige storblomstrende roser tåler kraftig beskæring, og derfor skal man ikke være så bange for at klippe for meget af.

- Man kan sagtens klippe de storblomstrende roser ned til 15-20 centimeter, fortæller Louise Møller.

De historiske roser klipper man dog typisk ikke helt så langt ned, fordi man ofte gerne vil bevare en vis størrelse på dem.

2) Gødning

I samme ombæring skal roserne også have en gang gødning.

- Det er meget vigtigt for roser, at de får noget gødning. Man kan vælge speciel rosegødning, men man kan også fint bruge ganske almindelig universal havegødning, siger hun og tilføjer:

- Det vigtigste er, at man følger doseringsvejledningen, der står på pakken.

En anden ting, der har brug for et skud gødning nu, er græsplænen. Louise Møller hører ofte folk, der mener, at når de gøder, skal de døje med at slå græsset oftere. Og det er sådan set rigtigt nok.

- Græs, der gror under de rette betingelser, efterlader ikke meget plads til mos og andet ukrudt. Derfor er det vigtigt, at græsset får den næring, det har brug for, råder hun.

3) Bekæmp mos i plænen

Og apropos mos i plænen, så er det et problem for mange, når det har været en fugtig vinter.

- Når vi når foråret, kan der nogle steder være mere mos, end der er græs. En god forårskur til plænen er at få fjernet mos, siger hun.

Nogle bruger jernvitriol, som man spreder ud, så mosset bliver sort og dør. Men mosset forsvinder ikke, så det skal alligevel fjernes manuelt bagefter, så Louise Møller anbefaler, at man faktisk undlader at bruge jernvitriol.

I stedet anbefaler hun en plænelufter eller vertikalskærer, som er en maskine, der letter arbejdet.

- Der vil opstå nogle bare pletter, og der skal man så have sået nyt græs. Og så skal man også have gødet græsset, forklarer hun.

4) Køkkenhaven startes op

Er man erfaren køkkenhaveindehaver, så har man måske allerede spredt kompost eller dyremøg i efteråret. Men hvis man ikke har gjort det endnu, kan det sagtens gøres i april.

- Man skal bare huske, at det skal være i et tyndt lag på ikke mere end et par centimeter. Og så skal man lige få det vendt rundt i det øverste jordlag. Det giver god næring til jorden, siger hun.

Man kan også bruge gødning, som man kan købe eksempelvis i havecenteret, hvis man ikke vil bruge kompost, tilføjer hun.

Fra midten af april og i slutningen af måneden er det også ved at være tid til, at de første ting kan komme i jorden. Der kan lægges kartofler, og stikløg kan sættes i jorden.

Dog har de fleste grøntsager brug for mere varme i jorden, og de skal derfor først sås til maj.

- Det betaler sig at vente, til jorden er varm nok. For hvis frø bliver sået i for kold jord, så kan de gå helt i stå, og så man får en rigtig dårlig spiring.

- Man skal endelig ikke være for tidligt på den, det skal hellere være lidt for sent. Planterne skal nok nå at indhente det, siger Louise Møller.

