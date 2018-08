Ifølge visse helsekostbutikker og hjemmesider er det løsningen på alt fra udmattethed over fedme til hæmorider. Men billedet af kokosolie som en kur mod mange dårligdomme bliver nu afvist hårdhændet af en professor ved det velansete amerikanske universitet Harvard.

Kokosolie er »noget af det værste, man kan spise« og er lige så godt for ens velbefindende som »ren gift«, lyder det fra Karin Michaels, der er epidemiolog ved Harvard TH Clan School of Public Health. Hun fremsatte sine pointer forleden i en foreslæsning ved det tyske Albert-Ludwigs-Universität Freiburg med overskriften 'Kokosolie og andre ernæringsmæssige fejl', skriver The Guardian.

Det er særligt kokosolies høje indhold af mættet fedt, der får Karin Michaels til at advare. Mættet fedt er nemlig kendt for at hæve niveauet af det dårlige LDL-kolesterol og dermed risikoen for hjerte-kar-sygdomme. Der er mere end 80 procent mættet fedt i kokosolie - eller dobbelt så meget som i spæk.

Den britiske pendant til Hjerteforeningen, British Heart Foundation, er enig med Karin Michaels. Man kan selvfølgelig godt spise kokosolie i ny og næ, men det er bedre at se sig om efter andre typer vegetabilsk olie.

»Der har været spekulationer om, at noget af det mættede fedt i kokosolie er bedre for os andre mættede fedttyper, men indtil videre er der ikke tilstrækkelig med forskning, der kan give os et definitivt svar. Men vi ved, at man ved at erstatte mættet fedt med umættet fedt som olivenolie og solsikkeolie samt smørbare produkter med disse olier i, kan reducere niveauet af LDL-kolesterol. Det ville derfor være et sundere valg,« siger Victoria Taylor, der er seniordiætist ved British Heart Foundation.

Vidoeen med Karie Michaels' forelæsning er allerede set op mod en million gange på YouTube.