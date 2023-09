Det har været der på samtlige Windows-computer, siden Windows 95 blev udgivet i - ja - 1995.

Men nu er det slut.

Microsoft har efter 28 år valgt at trække stikket på programmet WordPad, der har været en tro følgesvend for Windows-brugere, der ikke havde investeret i Office-pakken, eller der bare lige skulle notere en hurtig besked ned uden at skulle starte det tunge maskineri op.

Det fremgår af opdatering fra Microsoft.

»WordPad bliver ikke længere opdateret og vil blive fjernet i en fremtidig udgivelse af Windows,« skriver de.

I stedet, skriver de, anbefaler de Microsoft Word til tunge tekstdokumenter og det nyere noteprogram Windows Notepad til rene tekstdokumenter.

Det er måske ikke en helt vildt overraskende udvikling, hvis man kigger på, hvor meget kærlighed programmet har fået fra udviklerne de senere år.

WordPad blev opdateret i forbindelse med Windows 7 i 2009 og fik en mindre opdatering med Windows 8.

Siden da har der ikke været mange nye tilføjelser, og den i fordums tid så trofaste følgesvend fremstår noget støvet i 2023.

Det er anden gang i år, at Microsoft direkte eller indirekte har taget livet af et program, der har været en fast inventar af Windows-brugeres liv i mange år.

Tidligere på året oplyste virksomheden således, at Windows for første gang nogensinde vil understøtte .rar-filer uden behov for programmet Winrar.