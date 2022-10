Lyt til artiklen

12,2 procent. Næsten en ottendedel.

Så meget er danskernes strømforbrug faldet, hvis man sammenligner september 2022 med samme måned sidste år.

Det viser nye tal fra Energinet, skriver Kristeligt Dagblad.

Og det er helt uhørt meget.

»I min tid i Energinet har vi ikke set forbrugskurven svinge så meget, som den gør nu. Det er en interessant udvikling,« siger Jesper Kronborg Jensen.

Han er seniorforretningsudvikler i selvsamme Energinet, og han forklarer, at danskerne nok sparer endnu mere på elektriciteten, end tallet lige umiddelbart viser.

Mange bilister har nemlig i løbet af det seneste år skiftet til en elbil, og det påvirker det generelle elforbrug. Antallet af elbiler er således mere end fordoblet det seneste år, og dermed har mange brug for mere – markant mere – el.

Og netop i det lys bliver udviklingen endnu mere bemærkelsesværdig, siger Kirsten Gram-Hansen, professor ved Aalborg Universitet, til Kristeligt Dagblad.

Rundt omkring i Danmark har butikker, kommuner og mange andre aktører skruet ned for blandt andet varmen og lyset for at spare på energien, men i Storbritannien ser det langt værre ud.

Her har lederen af el- og gassystemoperatøren bedt husstande om at forberede sig på strømafbrydelser mellem klokken 16.00 og 19.00 på hverdage under 'virkelig kolde' dage i januar og februar, hvis gasimporten reduceres. Læs meget mere om det og resten af energikrisen i vores liveblog her.