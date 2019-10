Havudsigt er noget af det mest eftertragtede på det danske boligmarked: Den eksklusive udsigt er nemlig blandt de ord, danskerne søger mest på, når de leder efter et nyt hjem.

Og vi er også villige til at betale betydeligt mere for nye boligkvadratmeter med kig til havet.

Det viser tal fra Boliga.dk.

Huskøberne har i årets første halvdel i gennemsnit betalt lige omkring 1.200 kroner mere pr. kvadratmeter i huse med den ombejlede udsigt til bølgen blå. Eller hvad der svarer til, at et gennemsnitligt hus på eksempelvis 110 kvadratmeter koster lige knap 132.000 kroner mere, hvis udsigten har været til hav.

At man er villig til at give betydeligt flere penge for en udsigt, skal højst sandsynligt ses som den luksus, det symboliserer i en travl hverdag, siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit:

»Vi bor i parcelhuse og i byerne, hvor vandet er det tætteste, vi kan komme på følelsen af frie vidder. Derfor er de pletter, hvor man kan se vandet meget attraktive - særligt i de større byer, hvis man har råd til det,« siger hun til Boliga.dk.

Det er da også i landets store byer, hvor der skal betales landets højeste beløb oveni for at få havudsigten med.

I København og Aarhus Kommune har køberne således betalt 5.200 kroner og 5.000 kroner mere for hver eneste kvadratmeter i deres nye hus med havudsigt, end køberne, der har valgt udsigten fra.

Ser man igen på et gennemsnitligt hus på 110 kvadratmeter, betyder det, at køberne har betalt over en halv million kroner mere for et hus med havudsigt.

Historisk dyre beliggenheder

500.000 kroner er nok for de fleste købere en prisforskel, der kan mærkes, men for køberskaren i de store byer, er det ikke nødvendigvis beløbets størrelse, der har betydning:

»Det er steder i landet, hvor der bor folk, der har råd til at betale meget ekstra, og så er det også historisk set langs kysterne både ved København og Aarhus, at der bliver bygget nogle virkelig pompøse boliger, som primært henvender sig til en særlig type køber,« siger Mira Lie Nielsen til Boliga.dk.

»I virkeligheden er det grunden, der er vigtigst for dem, som har råd til at købe et palæ, hvor som helst i landet. Flere køber et hus for grundens skyld, river den gamle bolig ned og bygger nyt. Så får de den gode beliggenhed med havudsigt og det hus, de har drømt om. I den sammenhæng er prisen ikke det, de tænker mest på,« siger hun.

Det er da også muligt, at købe et hus med udsigt til fjord eller hav uden at skulle finde den helt store pengepung frem, hvis du søger lidt væk fra de større byer.

For eksempel i Guldborgsund, Ærø, Hvidovre og Halsnæs Kommune, hvor husene med havudsigt i gennemsnit bliver handlet til en prisforskel på mindre end 200 kroner pr. kvadratmeter i forhold til huse uden udsigt.

