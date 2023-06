Det anslåes, at over 50 millioner mennesker har en aktiv bruger på websitet, og i maj lå det på 11.-pladsen over de websites, der har mest trafik i hele verden.

Men både i går og i dag har det været svært at få meget ud af Reddit.

Mange af Reddits brugere har nemlig fået nok af nogle varslede ændringer og er i gang med en af de største virtuelle demonstrationer, der nogensinde har ramt det sociale medie.

Store dele er således lukket helt ned.

Reddit er bygget op af et hav af 'subreddits', der alle er et forum for diskussion af mere eller mindre specifikke emner, såsom fodbold, indierock eller gossip om danske influencers.

Men går man ind på mange af dem lige nu, så bliver man mødt af et stort skilt, der fortæller, at det er et privat community, og du ingen adgang har.

»r/soccer er gået offline indtil tidligst den 14. juni i protest mod reddit's foreslåede API-ændringer og uprofessionelle svar på fællesskabets bekymringer. [...] Ingen brugere vil blive godkendt til at deltage.«

Mindst 20-30 subreddits med mere end 10 millioner medlemmer hver er lige nu nede som et led i demonstrationerne, der handler om, at Reddit har annonceret planer om at begynde at indkræve millioner af dollar i gebyrer fra apps, der er lavet til at tilgå Reddit, og som mange sværger til i stedet for Reddits officielle app.

Planerne har allerede fået skaberne af flere af de mest populære Reddit-apps til at annoncere, at de lukker. Det er for dyrt for dem.

En bagmand bag en af de mange Reddit-apps fortalte tidligere i juni, hvordan firmaet bad ham betale omkring 138 millioner kroner for fortsat at kunne tilgå Reddit med sin app.

»Det siger sig selv, at jeg ikke har den slags penge,« fortalte Christian Selig, udvikleren bag den populære app 'Apollo', der har omkring 170.000 anmeldelser alene på App Store.

Ifølge CNN gjorde Reddit sig kun endnu mere uvenner med brugerne, da de efterfølgende ikke gengav en privat samtale med Christian Selig korrekt og antydede, at han havde forsøgt at afpresse firmaet.

Problemet var bare, at Christian Selig, app-udvikleren, havde optaget sin telefonsamtale med Reddit.

Reddits ledelses argument for at begynde at indkræve penge fra udviklerne, handler om, at de er nødt til at blive en bæredygtig forretning

»Og for at gøre det, kan vi ikke længere støtte kommercielle enheder, der kræver storstilet brug af data,« sagde adm. direktør og grundlægger Steve Huffman i en q&a på Reddit.

Men den købte brugerne ikke.

»Hvis de vil begynde at opkræve betaling (fra udviklerne, red.), burde moderatorerne begynde at kræve penge fra Reddit for deres tid med at få hjemmesiden til at fungere. Denne side fungerer KUN på ryggen af gratis arbejdskraft fra moderatorer,« skrev en bruger på Reddit, før det hele lukkede ned.



Indtil videre gælder demonstrationen og nedlukningen til onsdag, men det kan blive forlænget.