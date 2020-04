Er du én af de mange danskere, der arbejder hjemme under coronakrisen, kan du meget vel få problemer med dytten, når du skal ud at køre igen.

I hvert fald oplever FDM og SOS Dansk Autohjælp lige nu rigtig mange bilister, der ringer og skal have hjælp til at starte bilen.

Det skyldes både de lave nattetemperaturer, men også de mange biler, der i disse dage står længere tid i indkørslen uden at blive brugt.

»Medarbejderne i vagtcentralen var overrasket over, hvor mange henvendelser vi har fået på starthjælp,« siger Anette Bjørn Juncher, der er vagtcentralchef for SOS Dansk Autohjælp til FDM.

Hun forklarer, at det både skyldes frostvejr, og at bilisterne nu generelt kører kortere ture. Samtidig står mange biler stille i flere døgn af gange her under coronakrisen, og det giver startproblemer for mange.

FDM genkender problemet med de flade bilbatterier.

»Hvis du kører ned til Netto, så bruger du mere strøm på at starte bilen, end den kan nå at lade op på turen,« siger Jørgen Jørgensen, seniortekniker i FDM rådgivning.

Han råder til at køre en længere tur gerne på lande- eller motorvej, hvor motoren kommer op i omdrejninger. Selv om rådet lyder, at du helst skal køre 40-50 kilometer, advarer Jørgen Jørgensen dog også om, at det kan være nødvendigt helt at skifte batteriet.