Med stigende energipriser kan det virke helt skørt at pynte juletræet og huset med lyskæder og julepynt.

Og forhandlere som Jysk, Coop og Jem & Fix oplever derfor også et faldende salg af netop julelys, skriver TV 2 Lorry.

Selv det traditionsrige Hotel d'Angleterre i København har i år gemt deres normalt storslåede julepynt og lysshow væk.

Men hvor meget sparer man faktisk i kroner og øre ved at lade lyskæden blive liggende i papkassen med julepynt i år?

Det spørgsmål har TV 2 Lorry talt med Henrik Bisp, som er fagekspert inden for blandt andet energi hos Videnscenteret Bolius.

Han ser ligesom forhandlerne en tendens til, at forbrugerne ikke er gået amok i lyskæder og blinkene julepynt, som i andre år.

Kigger man udelukkende på, hvad den enkelte forbruger sparer i kroner og øre, så er det dog ikke nødvendigvis mange penge.

For en 10 watt lyskæde, som eksempelvis bruges rundt om juletræet og er tændt i 100 timer, forbruger den 1-kilowatt-time, som koster omkring 5 kroner.

Det skyldes, at mange af lyskæderne er med LED-lys, som ikke får energiforbruget til at eksplodere.

Men Henrik Bisp anbefaler alligevel, at forbrugerne holder igen i december. For selv små ændringer i energiforbruget kan gøre en forskel i det store regnskab.

»Så det vil have en betydning for det samlede energiforbrug, hvis mange boliger vælger at droppe eller skære ned på julebelysning,« siger Henrik Bisp.